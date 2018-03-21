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СКР назначил экспертизу, чтобы установить причину смерти трёхлетней девочки
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СКР назначил экспертизу, чтобы установить причину смерти трёхлетней девочки 

АиФ Пермь 2 часа назад
Фото: АиФ Пермь
Кудымкарский межрайонный следственный отдел краевого СУ СКР назначил судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причины смерти трёхлетней девочки в местной больнице.
«По предварительным данным, девочка длительное время проходила лечение в различных медицинских учреждениях в связи с тяжёлым заболеванием. Несмотря на лечение прогрессирование болезни, предположительно, привело к летальному исходу. При осмотре видимых следов насилия на теле девочки не обнаружили», — рассказали в СКР по Пермскому краю.
Напомним, трёхлетняя девочка умерла в больнице Кудымкара 19 марта. После чего местный отдел СКР начал доследственную проверку, чтобы выяснить причины смерти ребёнка.
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