СКР назначил экспертизу, чтобы установить причину смерти трёхлетней девочки

Кудымкарский межрайонный следственный отдел краевого СУ СКР назначил судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причины смерти трёхлетней девочки в местной больнице.

«По предварительным данным, девочка длительное время проходила лечение в различных медицинских учреждениях в связи с тяжёлым заболеванием. Несмотря на лечение прогрессирование болезни, предположительно, привело к летальному исходу. При осмотре видимых следов насилия на теле девочки не обнаружили», — рассказали в СКР по Пермскому краю.

Напомним, трёхлетняя девочка умерла в больнице Кудымкара 19 марта. После чего местный отдел СКР начал доследственную проверку, чтобы выяснить причины смерти ребёнка.