В Калининграде услышат голос Сарова

Мой Калининград. В Калининграде в День работника культуры состоится концерт хора «Голоса Сарова» из одноименного города Нижегородской области (Нижний Новгород).

Певцы приезжают на самый запад России из удивительного города, в котором прекрасно соседствуют и крупный научно-технический центр и одна из самых почитаемых православных святынь России — Свято-Успенская Саровская пустынь — мужской монастырь, где принял послушание и постриг преподобный Серафим Саровский.

Вниманию слушателей будут предоставлены произведения русской и зарубежной классики, духовная музыка, песни народов мира и современных композиторов, прокомментировали в Калининграде сегодня, 21 марта 2018 года, в Центральной городской библиотеке имени А. П. Чехова, где 25 марта, с 16 часов, и состоится выступление хорового коллектива.

Созданный в 1987 году Народный коллектив — камерный хор «Голоса Сарова» — является лауреатом и дипломантом различных всероссийских фестивалей и международных конкурсов и работает при отделе культуры РФЯЦ-ВНИИЭФ (Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики).

Вход свободный.