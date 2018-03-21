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В Калининграде услышат голос Сарова
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В Калининграде услышат голос Сарова 

Мой Калининград 2 часа назад
Фото: Мой Калининград
Мой Калининград. В Калининграде в День работника культуры состоится концерт хора «Голоса Сарова» из одноименного города Нижегородской области (Нижний Новгород).
Певцы приезжают на самый запад России из удивительного города, в котором прекрасно соседствуют и крупный научно-технический центр и одна из самых почитаемых православных святынь России — Свято-Успенская Саровская пустынь — мужской монастырь, где принял послушание и постриг преподобный Серафим Саровский.
Вниманию слушателей будут предоставлены произведения русской и зарубежной классики, духовная музыка, песни народов мира и современных композиторов, прокомментировали в Калининграде сегодня, 21 марта 2018 года, в Центральной городской библиотеке имени А. П. Чехова, где 25 марта, с 16 часов, и состоится выступление хорового коллектива.
Созданный в 1987 году Народный коллектив — камерный хор «Голоса Сарова» — является лауреатом и дипломантом различных всероссийских фестивалей и международных конкурсов и работает при отделе культуры РФЯЦ-ВНИИЭФ (Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики).
Вход свободный.
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