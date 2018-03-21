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В двух больницах Ингушетии появится новое оборудование для анализа крови
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В двух больницах Ингушетии появится новое оборудование для анализа крови 

ТАСС 1 час назад
МАГАС, 21 марта. /ТАСС/. Газовые анализаторы крови появятся в Ингушской республиканской клинической больнице (ИРКБ) и Деткой республиканской клинической больнице (ДРКБ) Ингушетии. Новое оборудование безвозмездно предоставит холдинг «Дельрус», рассказала ТАСС замминистра здравоохранения республики Лидия Костоева.
"Мы достигли с холдингом договоренности, что в двух наших больницах ИРКБ и ДРКБ установят газовые анализаторы крови компании Radiometer. Вся аппаратура устанавливается и предоставляется поставщиком бесплатно, но в дальнейшем за необходимые реактивы для использования аппаратов мы будем платить", — рассказала Костоева.
По ее словам, такое же оборудование до конца года появится в трех других клиниках республики. Костоева отметила, что уже через два месяца врачей республиканских больниц, в которых установят оборудование, холдинг бесплатно обучит работе на аппаратах.
Детскую республиканскую клиническую больницу открыли в мае 2017 года. Сметная стоимость объекта более 508 млн рублей. В больнице имеется отделение травматологии и ортопедии, детской хирургии, пульмонологии, соматическое, детской эндокринологии, детской кардиологии, неврологическое, отделение реанимации и ЛОР-отделение.
Ингушская республиканская клиническая больница образована в 1993 году на базе Назрановской Центральной районной больницы. В многопрофильном медучреждении функционируют 18 отделений в трех корпусах и оказывают стационарную, доврачебную, амбулаторно-поликлиническую медицинская помощь.
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