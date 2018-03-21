Культурные события Самары в конце марта

В Самарской областной детской библиотеке 22 марта откроется Неделя детской и юношеской книги-2018 — значимое литературное событие для всего города. На открытии состоится онлайн-встреча с писателем Андреем Усачёвым , автором более ста книг для детей и обладателем многих литературных премий и наград, сценаристом и драматургом, который прочтёт юным читателям отрывки из своих произведений, ответит на вопросы, присланные читателями из области, побеседует о своём творчестве. Андрей Усачёв. Фото: liveinternet.ru Начало в 12:00 Адрес: ул Невская, д 8 Если вы любите искусство в любых его направлениях, то добро пожаловать на творческий вечер Николая Муханова, члена Фотообъединения Самарской областной организации Союза журналистов России, лауреата международных и всероссийских фотоконкурсов в рамках итоговой фотовыставки конкурса «Самарский взгляд 2017». Тема творческой встречи, которая состоится 23 марта — «Самарский взгляд. Как попасть на выставку?!» На встрече Николай Муханов раскроет всю правду о том, как работает конкурсное жюри на примере конкурса «Самарский взгляд», разберёт присланные работы и объяснит, почему одни фотоснимки попали на выставку, а другие нет, покажет и обсудит с посетителями свои работы, проведёт дискуссию об искусстве. Фото: golema.livejournal.com Начало в 18:30. Адрес: галерея Новое пространство (пр. Ленина, 14 а).

Культурно-выставочный центр «Радуга» приглашает 23 марта юных посетителей на интерактивную праздничную программу в честь своего юбилея — «Путешествуйте вместе с нами». Детей отправят в увлекательное путешествие по разным странам и историческим эпохам. В интересном формате для них проведут познавательную экскурсию, где они узнают об особенностях культуры Древнего Египта, Японии, Индии, Древней Греции, средневековой Европы, попробуют выполнить разные задания по расшифровке древнеегипетских иероглифов, отгадыванию загадки Сфинкса, проверят себя на быстроту и ловкость, создадут многорукую фигуру, а особенно удачливых посвятят в рыцари. Одновременно пройдут экскурсии по фотовыставке «Флоренция. Колыбель возрождения» по фотовыставке из цикла «Планета Земля» и «Русская живопись» по репродукциям картин из Третьяковской галереи и Русского музея. Фото: renessans-acad.ru Начало: «Путешествуйте вместе с нами»: 10:00, 12:30, «Флоренция. Колыбель возрождения»: 13:30 Адрес: ул Мичурина, д 23 Если вы ещё не знакомы с ежемесячными тематическими вечеринками #ARTDELOPARTY, самое время сделать это. Каждый месяц проходят вечера, где посетителям рассказывают #нескучнопроискусство. На этот раз тема вечера, который состоится 29 марта, станет «Манящая Япония» — страна, в которой сочетаются друг с другом суперсовременные передовые технологии и многолетние традиции. О Японии создано много мифов. Но страна восходящего солнца — это не только гейши, самураи, сакура, хокку и «умные» автомобили. Япония — это что-то большее. Фото: freshim.ru Начало: 19:00, адрес — ул. Московское шоссе, д. 36А, ресторан Paffos Light

Кино

Кинотеатры Самары приглашают кинолюбителей на захватывающую, потрясающую экранизацию французского романа Пьера Леметра «До свидания там, наверху», в которой рассказывается о молодом художнике, сыне миллионера Эдуаре Перико, которого во время Первой Мировой войны негодяй капитан Прадель посылает на верную гибель вместе с бывшим почтальоном Альбером Мэйларом. Перико спасает жизнь Мэйлара, но сам тяжело ранен, и его лицо изуродовано, поэтому он вынужден надеть маску и не хочет в таком виде возвращаться в отцовский замок. Он объявляет себя погибшим и блестяще пишет картины о войне, а Мэйлар становится импресарио «человека без лица». Прадель между тем нажил капитал на похоронном бизнесе и аферах и намерен жениться на сестре Перико, и судьба сталкивает их лицом к лицу. Фото: kinobusiness.com Показы фильма, получившего пять премий «Сезар» (2018), состоятся с 22 по 28 марта в кинотеатрах «Ambar Cinema» (Южное ш., 5), «Каро 8 Московский» (Московское ш., 18-й км., 25, корп. В), «Киномакс» (Аэродромная ул., д. 47а, ТРК «Аврора», 4 этаж), «Пять звёзд — Самара» (просп. Кирова, 147, ТРК «Вива Лэнд», 4 этаж)

Любителей романтических сюжетов кинотеатры приглашают на американскую молодёжную кинокартину «Леди Бёрд», получившую «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм» (2018), в которой главную роль сыграет актриса Сирша Ронан . Сюжет рассказывает о девушке Кристине МакФерсон, ученице консервативной католической школы в Сакраменто. Она ищет своё место в жизни, пытается быть непохожей на других, красит волосы в розовый цвет и называет себя Леди Бёрд. Её главная мечта — покинуть эту провинциальную глубинку и поехать учиться в Нью-Йорк. Фото: kinopoisk.ru Сеансы пройдут с 22 по 28 марта в кинотеатрах Каро 8 Московский", «Пять звёзд», «КиноВертикаль» (Московское ш., 17), КиноМост МегаСити (ул. Ново-Садовая, 160М, ТРК «МегаСити»).

Для желающих увидеть сюжет, мотивирующий достигать цели в жизни, будет показан российский фильм «Лёд», рассказывающий о девушке Наде, с самого детства верящей в чудо, прекрасного принца и то, что она исполнит перед восхищённой публикой свой самый красивый танец на льду. Но насколько детские мечты совпадают с действительностью? Надя становится известной фигуристкой, и всё то, о чём она мечтала в детстве, вот-вот должно сбыться, но судьба преподносит ей нелёгкое испытание. Чтобы его пройти, она снова должна поверить в мечту и понять, что слава не всегда должна быть громкой, а принц не всегда прекрасный. Фото: kino-teatr.ru Сеансы состоятся с 22 по 24 марта в кинотеатрах «Киномакс» и «Пять звёзд».

Тем, кто предпочитают анимэ, кинотеатры «Пять звёзд» и «Киномакс» покажут анимационную кинокартину Хиромасы Енэбаяси «Мэри и ведьмин цветок», рассказывающую о девочке Мэри, которая проводит скучные летние каникулы в глухой деревне. Но вдруг в последнюю неделю она находит волшебный цветок, который переносит её в сказочное зачарованное царство, которому грозит опасность. Мэри вместе с чёрным котом, маленькой волшебной метлой, соседским мальчишкой-задирой предстоит спасти жителей сказочной страны и понять, что такое настоящая дружба. Фото: kino-teatr.ru Сеансы будут проходить с 22 по 24 марта.

Театр

Театр «Город» приглашает зрителей на детскую премьерную постановку «Снежная королева», которую впервые за 50 лет увидят в Самарском регионе. Режиссёр Игорь Катасонов поставил спектакль по знаменитой сказке Ханса Кристиана Андерсена . Сюжет повествует об отважной девочке Герде, пустившейся в опасное и захватывающее путешествие к чертогам Снежной Королевы, чтобы спасти своего друга Кая. Композитор Игорь Горбач написал музыку специально для этой постановки, которая понятным современному ребёнку языком перескажет сказочную историю. Фото: culture.ru Дети почувствуют себя настоящими соавторами спектакля, который будет показан 25 марта в 16:00 и 12:00.

Адрес: пр. Ленина, 14 а Впервые в Самаре на сцене театра «Город» представят драму «Наш класс », которую поставил петербургский режиссёр Дмитрий Крестьянкин по мотивам пьесы Тадеуша Слободзянека, основанную на реальных событиях. Постановка расскажет о трагических взаимоотношениях одноклассников, поляков и евреев, где люди попадают в чудовищную ситуацию, которая их самих превращает в чудовищ. Они отвечают злом на зло, и так продолжается до самой их старости и бесславной кончины. В спектакле попытаются ответить на многие вопросы, в том числе и на тот, может ли Человек пойти против своей животной сущности и судьбы и остаться, несмотря ни на что, духовным существом? Фото: 2do2go.ru Спектакль начнётся 25 марта в 18:00 Музыка

Группа «Магелланово Облако», которая является одним из лучших образцов современного искусства и культуры, приглашает гостей на светлый, радостный концерт, в котором сочетаются пронзительные мелодии софт-рока и многогранная лирика. Каждый слушатель концерта, который пройдёт 25 марта, обязательно почувствует эйфорию и восторг. Фото: youtube.com/Магелланово Облако — Отпусти