В Нью‐Йорке обнаружили новое граффити Бэнкси

На углу Хаустон‐стрит и Бауэри жители Нью‐Йорка обнаружили новую работу загадочного уличного художника Бэнкси. 70‐метровый рисунок посвящен журналистке турецко‐курдского происхождения Зехре Доган, которую приговорили к тюремному заключению за рисунок разрушенного курдского города, над которым развеваются турецкие флаги, сообщила газета New York Times

«Я очень за нее беспокоюсь. У меня есть много работ, которые в гораздо большей степени заслуживают тюрьмы», — сказал художник журналистам.

Sentenced to nearly three years in jail for painting a single picture. #FREEzehradogan

15 Мар 2018 в 5:54 PDT На новой работе Бэнкси можно увидеть несколько сгруппированных линий, напоминающих засечки, которые заключенные тюрем делают на стенах. Линии скомпонованы так, что напоминают тюремные решетки. За одной из них можно увидеть Доган , сжимающую в руках карандаши. Согласно приговору, ей предстоит провести под стражей еще 18 месяцев.

9 Июн 2016 в 8:09 PDT В прошлый четверг активисты провели перформанс, в ходе которого рисунок Доган был спроецирован на поверхность, где нарисовано граффити.

В январе сообщалось, что в Халле вандалы закрасили один из рисунков Бэнкси. После этого жители города отмыли работу от верхнего слоя краски, а администрация населенного пункта пообещала поместить его под плексиглас.