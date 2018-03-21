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Dj-set Энди Батлера (Hercules & Love Affair) в Kuznya
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Dj-set Энди Батлера (Hercules & Love Affair) в Kuznya 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Субботняя ночь в Kuznya ознаменовалась громким привозом: свой сет играл лидер группы Hercules & Love Affair Энди Батлер. Так что отмечать победу в конкурсе «Новые имена в моде-2018» аккурат после окончания шоу финалистов будущие звезды мирового подиума отправились на Новую Голландию, где компанию дизайнерам составили художник Покрас Лампас, певица Тося Чайкина и блогер Таша Алакоз, которые отплясывали без устали всю ночь напролет. Вечеринка закончилась только под утро, когда уже даже диджеи Леонид Липелис и Кирилл Сергеев не могли вспомнить ни музыкальной одной ноты.
Фото: Михаил Вильчук
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