В Богородском ищут волонтёров, которые будут обучать москвичей работе с гаджетами

Курс компьютерной грамотности для москвичей старшего поколения стартует в галерее «Богородское».

В конце марта в рамках столичного проекта «Активное долголетие» планируют запустить в галерее «Богородское» небольшой курс компьютерной грамотности для людей пенсионного возраста, которые будут изучать и осваивать гаджеты. Это будет курс, включающий 3 — 4 занятия продолжительностью полтора — два часа каждое. На уроках жители Богородского и других соседних районов научатся пользоваться современными устройствами, позволяющими сделать жизнь более комфортной и современной.

В связи с этим галерея «Богородское» проводит набор волонтёров, которые смогут доходчиво объяснить работу гаджетов своим ученикам, сами владеют этими бытовыми коммуникативными устройствами и желают помочь другим.

За справками обращаться к координатору социальных проектов Александре Осиповой по тел. : +7 499 1683015 или по почте bogorodskoe@vzmoscow.ru.