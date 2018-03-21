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Как перепить Сатану: вышел трейлер Afterparty
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Как перепить Сатану: вышел трейлер Afterparty 

Игромания.ру 17 минут назад
Фото: Игромания.ру
Студия Night School, запомнившаяся по подростковому приключению Oxenfree, выпустила первый трейлер своей новой игры Afterparty. И в нём мы знакомимся с её героями и получаем представление о том, куда они попали и чем нам предстоит заниматься.
Друзья и однокурсники Лола и Мило по неведомой причине оказываются в аду. И выясняют, что владения Сатаны — сплошная вакханалия вечной вечеринки. Они отправляются в поход по барам, пытаясь понять, как можно отсюда выбраться. Каждый употреблённый ими алкогольный напиток вызывает особые настроения и желания. Следуя им, друзья смогут выступить в караоке-баре, сыграть в дартс, твистер и пинг-понг, потанцевать или просто погрустить у стойки.
Если Лоле и Мило удастся выдержать это бесконечное веселье, а в итоге победить самого Сатану, возможно, они смогут вернуться домой. Сюжет будет подстраиваться под действия игрока. А судя по знакомой диалоговой системе из Oxenfree, за это время друзья успеют много чего понять о себе и о других.
Afterparty выйдет в 2019 году.
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