Неделя конкурсов «Симфония талантов» стартует во Владивостоке 24 марта

Бороться за победу будут более 1600 человек.

Международная неделя конкурсов «Симфония талантов» стартует во Владивостоке 24 марта на площадке Культурно-развлекательного центра профсоюзов. Состязания в области хореографии и циркового искусства соберут более 1600 конкурсантов в возрасте от пяти до восемнадцати лет из Приморья, Хабаровского края, Приамурья, Еврейской автономной области и Южной Кореи, передает пресс-служба Федерации профсоюзов Приморского края.

24-26 марта пройдет хореографический конкурс VLADDANCECITY-2018, его участники исполнят танцы народов мира, современную хореографию — от хип-хопа до акробатического рок-н-ролла, — не обойдется и без любимых зрителями спортивно-бальных танцев. Помимо собственно выступлений конкурсантов ждут мастер-классы, а педагогов — «круглый стол».

27 марта состоится второй международный конкурс циркового искусства «Мир чудес». Зрители увидят групповые и индивидуальные номера различных жанров в исполнении прославленных коллективов региона.

Как рассказала помощник председателя ФППК по культурно-массовой работе Лидия Кириенко, специально для работы в жюри конкурсов во Владивосток приезжают Заслуженный работник культуры РФ, директор государственного училища циркового и эстрадного искусства им. М. Н. Румянцева Валентина Савина , арт-директор школы искусств Peniel High school (Южная Корея), президент корейской традиционной танцевальной компании UM Хен Имсук, доцент кафедры современной хореографии Московского государственного университета культуры и искусств, хореограф-постановщик Наталья Романова , экс-балетмейстер Государственного академического ордена Дружбы народов ансамбля песни и пляски «Донские казаки им. А. Квасова» Дмитрий Коваленко , экс-солистка московской балетной труппы «Корона русского балета» Дарья Картавцева и другие почетные гости.

Билеты на все концерты международной недели «Симфония талантов» можно приобрести в кассе Культурно-развлекательного центра профсоюзов по адресу ул. Светланская, 147. Стоимость входного билета на полный день конкурсной программы — 100 рублей. Справки по телефонам: (423) 226-75-80, 226-50-82.