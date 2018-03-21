Ещё
Неделя конкурсов «Симфония талантов» стартует во Владивостоке 24 марта
Далее:
Читайте также:
Ещё

Неделя конкурсов «Симфония талантов» стартует во Владивостоке 24 марта 

Prim.News 26 минут назад
Бороться за победу будут более 1600 человек.
Международная неделя конкурсов «Симфония талантов» стартует во Владивостоке 24 марта на площадке Культурно-развлекательного центра профсоюзов. Состязания в области хореографии и циркового искусства соберут более 1600 конкурсантов в возрасте от пяти до восемнадцати лет из Приморья, Хабаровского края, Приамурья, Еврейской автономной области и Южной Кореи, передает пресс-служба Федерации профсоюзов Приморского края.
24-26 марта пройдет хореографический конкурс VLADDANCECITY-2018, его участники исполнят танцы народов мира, современную хореографию — от хип-хопа до акробатического рок-н-ролла, — не обойдется и без любимых зрителями спортивно-бальных танцев. Помимо собственно выступлений конкурсантов ждут мастер-классы, а педагогов — «круглый стол».
27 марта состоится второй международный конкурс циркового искусства «Мир чудес». Зрители увидят групповые и индивидуальные номера различных жанров в исполнении прославленных коллективов региона.
Как рассказала помощник председателя ФППК по культурно-массовой работе Лидия Кириенко, специально для работы в жюри конкурсов во Владивосток приезжают Заслуженный работник культуры РФ, директор государственного училища циркового и эстрадного искусства им. М. Н. Румянцева Валентина Савина, арт-директор школы искусств Peniel High school (Южная Корея), президент корейской традиционной танцевальной компании UM Хен Имсук, доцент кафедры современной хореографии Московского государственного университета культуры и искусств, хореограф-постановщик Наталья Романова, экс-балетмейстер Государственного академического ордена Дружбы народов ансамбля песни и пляски «Донские казаки им. А. Квасова» Дмитрий Коваленко, экс-солистка московской балетной труппы «Корона русского балета» Дарья Картавцева и другие почетные гости.
Билеты на все концерты международной недели «Симфония талантов» можно приобрести в кассе Культурно-развлекательного центра профсоюзов по адресу ул. Светланская, 147. Стоимость входного билета на полный день конкурсной программы — 100 рублей. Справки по телефонам: (423) 226-75-80, 226-50-82.
Prim.News: последние новости
Куклы-«пеленашки» создавали на одном из избирательных участков во Владивостоке Владивостокский фестиваль «Пуск» выдвинули на Национальную премию индустрии специальных событий Более 400 музыкантов приедут на международный конкурс «Музыкальный Владивосток»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сегодня выглядят герои любимых сериалов16
Участница шоу съела сахарную вату за три секунды5
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца15
Тест: о каких городах поется в этих хитах?2
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Видео
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
ТВ
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение