13-ти летняя художница добилась справедливости, отстояв свои авторские права у организаторов детского конкурса

Альянс юных художников и писателей — известная благотворительная организация, основанная в Америке в 1994 году. Ее цель — находить молодых талантливых артистов и продвигать их творчество, чтобы те смогли обрести узнаваемость и внести свой вклад в культуру.

Джон Апдайк и Стивен Кинг. Каждый год под эгидой организации проходит конкурс, собирающий работы юных творцов со всех уголков страны, победители которого получают стипендию. А в числе прошлых номинантов — такие знаменитости, как Энди Уорхол

Однако, как выяснила молодая художница из Нью-Йорка по имени Саша Мэтьюз, с благотворительными намерениями именитой премии не все так гладко. Будучи, возможно, первым конкурсантом, внимательно прочитавшим правила участия, Саша заметила, что организация требует от художников отказа от авторских прав на все работы, идущие в портфолио на конкурс.

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Саша Мэтьюз рисует с самого детства — а с 5 класса, когда ей выпала возможность попробовать свои силы в школьном журнале, фокусом ее работы стали комиксы и иллюстрации. И вот, готовясь в декабре 2017 года отправить свою титульную работу — книжку-комикс под названием «Супергерои каждого дня» — для участия в конкурсе, отец Саши, Скотт Мэтьюз, увидел в тексте договора формулировку о том, что все авторские права и коммерческий интерес к работе переходят от автора к организации, в чью собственность обращается и само творчество.

Папа объяснил дочери ситуацию, но сказал, что решение об участии стоит принимать ей самой.

«Сперва я думала, что не смогу отказать себе в участии в конкурсе в последний момент, ведь я столько времени потратила на подготовку к нему.»

— Саша Мэтьюз

Но выбор был очевиден — ведь Саше пришлось бы отказаться от владения своим творчеством. Учитывая, что к тому времени она уже успела стать самодостаточным иллюстратором, а работа начала приносить заработок, который Саша тратила на благотворительность, художница не могла себе этого позволить.

Отказавшись от возможной славы и победы в престижном конкурсе, Саша, кажется, тем не менее, не потеряла в известности. Юная художница тут же выступила с резкой критикой организаторов в Твиттере.

«Почему организаторы конкурса думают, что могут присваивать себе все права на творчество участников? И почему упоминание об этом спрятано глубоко в пользовательском соглашении, которое никто не читает? Мне одной кажется, что это неправильно?»

— Саша Мэтьюз

В ответ на твит, организаторы конкурсов довольно черство отправили Саше ссылку на раздел FAQ на своем сайте.

«Кажется, ваш вопрос вызвал немало интереса. Вот ссылка на раздел вопросов и ответов на нашем сайте, можете пройти по ней и почитать, почему у нас такие условия.»

— Scholastic Awards

Через несколько месяцев Саша написала длинный и очень аргументированный пост, в котором прошлась по позициям организаторов конкурса и рассказала, как их юридическое соглашение позволяет им эксплуатировать творчество молодых художников, обращая его в свою собственность и позволяя бессрочно использовать его в своих целях, а также указала, что раздел вопросов и ответов был создан в тот же день, когда организаторы ей ответили, в нелепой попытке показать всем, будто бы условия участия открыты и обоснованны.

И — куда без этого — художница подкрепила свою критику карикатурой.

«Поздравляем!…Мы только что отняли у тебя авторские права.» Иллюстрация: Саша Мэтьюз (Sasha Matthews)

«Есть несколько способов разрешить сложившуюся ситуацию: организаторы конкурса должны поменять условия так, чтобы творчество не переходило в их собственность, а участники лишь давали им разрешение на использование своей работы. Ну или, во всяком случае, надо сделать так, чтобы существующие условия были очевидны и понятны, и конкурсанты на основе этого могли принять информированное решение об участии.»

— Саша Мэтьюз

В конце концов, в борьбе за свои права Саше удалось убедить организацию пересмотреть свою позицию — ей послали письмо, в котором сказали, что намереваются поменять условия участия, ведь весь смысл конкурса в том, чтобы помогать молодым художникам, и «если изменения в условиях пойдут им на пользу, то это мы и должны сделать» — отметила Вирджиния Макэнерни, исполнительный директор Альянса.

А вот некоторые иллюстрации из книги Саши Мэтьюз «Супергерои каждого дня», которую она собиралась отправить на конкурс. Работа над сборником началась еще в 2016 году, а идея заключалась в том, чтобы подчеркнуть заслуги и работу обычных людей — со своими заботами и увлечениями.

Таким образом юная художница хотела показать, что каждый из нас является супергероем — для своих родных и близких, а увлечения каждого из нас всегда уникальны и неповторимы, и уже поэтому их можно считать супервозможностями.

За каждую работу Саша просила от 50 до 100 долларов у людей, по чьим заказам она рисовала, и всего за 100 иллюстраций набрала около 11 тысяч долларов, которые пожертвовала в Американский союз защиты гражданских прав и свобод.

«Эта иллюстрация была заказана Соней Норинг, чтобы отметить способности ее подруги Гейл Кэмпбелл. Гейл жонглирует двумя работами и успевает присматривать за мамой и детьми.»

«Это — Пол Саутворт. Он заботится об экологии и всегда убирает за собой мусор.»

«Это — Джесси Селенгут. Он любит играть на трубе, а его любимое музыкальное течение — музыка эпохи джаза»

«Эта была заказана Ником Фултоном. На иллюстрации — его жена Орсола Де Марко, она — астрофизик, изучает двойные звезды.»

«Эту иллюстрацию заказала Яна Родин Трэйси. На ней — ее сын, он любит играть на гитаре и дружит с собакой и кошкой семьи — Беллой и Максом.»

«А на этой Дейв и Элеанор Йю Сассерсы попросили меня изобразить их пса Чачо.»

«На этой иллюстрации — мои дедушка и бабушка — Стив и Синтия Хармон. Они увлекаются кулинарией, вином и фотографией. А еще любит кормить птиц.»