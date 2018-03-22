Воронежцы поучаствуют в росписи пасхального яйца высотой в человеческий рост 

Мастер-класс пройдёт под руководством студентов иконописного отделения духовной семинарии. Все желающие смогут принять участие в росписи пасхального яйца высотой выше человеческого роста, сообщила пресс-служба Воронежской епархии. Яйцо установят наплощади у Благовещенского собора в Пасху, 8 апреля. Мастер-класс пройдёт под руководством студентов иконописного отделения Воронежской духовной семинарии. Кроме того, традиционные мастер-классы по изготовлению пасхальных сувениров пройдут в сити-парке «Град» в воскресенье, 25 марта. Начало — в 11:00, вход бесплатный. Профессиональные художники и мастера народных промыслов из Воронежа и области научат всех желающих украшать пасхальные яйца и создавать самые разные пасхальные сувениры: поделки из войлока, украшения из бисера, роспись по шелку, глиняные игрушки. Созданные сувениры представят на благотворительной выставке-продаже, которая пройдет в сити-парке с 1 по 15 апреля. Екатерина Трещикова