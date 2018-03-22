Ещё
Воронежцы поучаствуют в росписи пасхального яйца высотой в человеческий рост
Далее:
Читайте также:
Ещё

Воронежцы поучаствуют в росписи пасхального яйца высотой в человеческий рост 

Вести Воронеж 4 часа назад
Фото: Вести Воронеж
Мастер-класс пройдёт под руководством студентов иконописного отделения духовной семинарии. Все желающие смогут принять участие в росписи пасхального яйца высотой выше человеческого роста, сообщила пресс-служба Воронежской епархии. Яйцо установят наплощади у Благовещенского собора в Пасху, 8 апреля. Мастер-класс пройдёт под руководством студентов иконописного отделения Воронежской духовной семинарии. Кроме того, традиционные мастер-классы по изготовлению пасхальных сувениров пройдут в сити-парке «Град» в воскресенье, 25 марта. Начало — в 11:00, вход бесплатный. Профессиональные художники и мастера народных промыслов из Воронежа и области научат всех желающих украшать пасхальные яйца и создавать самые разные пасхальные сувениры: поделки из войлока, украшения из бисера, роспись по шелку, глиняные игрушки. Созданные сувениры представят на благотворительной выставке-продаже, которая пройдет в сити-парке с 1 по 15 апреля. Екатерина Трещикова
Вести Воронеж: последние новости
Воронежец признан лучшим среди российских фотографов на крупном международном конкурсе Воронежский форум «Зодчество VRN-2018» перенесли на июнь В воронежском вузе прокомментировали сообщения о заболевшем туберкулёзом студенте
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Самые высокооплачиваемые советские режиссеры
Этот саундтрек признали национальным достоянием США
9 интересных фильмов про инопланетное вторжение4
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца16
Видео
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение