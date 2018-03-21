Денис Клявер снял клип с «Плачущей блогершей»

Музыкант признался, что долгое время не мог придумать сюжет для клипа на свою новую песню «Давай спасем этот мир». В голову исполнителю неожиданно пришла мысль задействовать на съемках недавно прославившуюся в сети 10-летнюю Алину Шаехову.

Несколькими месяцами ранее девочка растопила сердца пользователей Инстаграм видео, на котором она в слезах рассказывала, что на организованную ею встречу никто не пришел. Алина даже стали называть «Плачущей блогершей».

Денис сделал селфи с начинающей звездой и сообщил, что начало их совместному проекту положено. Клявер поблагодарил юную блогершу. По его мнению, видео на песню с глубоким и трогательным содержанием получится очень сильное.

Поклонники поддержали певца: «Я думаю, Денис, с этой работой у Вас все получится! И правильно, что будет участвовать такой искренний человек хоть она еще ребенок! Я считаю, что таким людям нужно давать дорогу в искусство!», «Призыв будет услышан, и этот прекрасный мир обязательно будет спасён! Не супер героями, отнюдь… Обыкновенными людьми с особенными чувствами за пазухой».