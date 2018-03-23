Депутаты Петербурга предложили увеличить штрафы за неправильную парковку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 марта. / ТАСС /. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга предложили в несколько раз увеличить штрафы за неправильную парковку. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях РФ они рассмотрели на заседании комитета по законодательству в пятницу, после утверждения городским парламентом инициатива поступит на рассмотрение Госдумы

"Предусмотренные законом санкции не останавливают водителей от всякого рода нарушений. В таких мегаполисах, как Москва и Санкт-Петербург, где и без того очень сложная транспортная ситуация, имеет смысл установить более жесткие санкции, чем в других регионах", — прокомментировал инициативу глава комитета Денис Четырбок

Депутаты предложили увеличить штраф за неправильную стоянку и остановку в четыре раза — с 500 до 2 тыс. рублей. А за стоянку на пешеходном переходе и ближе пяти метров перед ним, на остановках маршрутного транспорта и остановку автотранспорта на трамвайных путях — с 1 до 3 тыс. руб. При этом для Москвы и Санкт-Петербурга штраф предлагается повысить до 4 тыс. рублей.

Ранее городские парламентарии уже запретили парковаться на газонах в Петербурге. Штраф за нарушение составит от 3 до 5 тыс. рублей для физических лиц и 150-500 тыс. рублей для юридических. Корректировку закона провели с учетом опыта Москвы.