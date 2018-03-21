«Не идеал, но лучше отца»: подписчики высказались о вокале Никиты Преснякова

Сын популярного певца Владимира Преснякова Никита , унаследовавший его музыкальные способности, зачастую делится с подписчиками своего микроблога плодами творческой деятельности. Молодой человек публикует видеозаписи, в которых демонстрирует игру на фортепиано, а также вокальные данные. В очередной раз Никита продемонстрировал талант, вызвав восторг у интернет-пользователей.

Никита спел песню на английском языке, играя на синтезаторе, при этом он преподнёс своим фолловерам исполнение довольно интересно и оригинально, используя приёмы видеомонтажа. Поклонники молодого музыканта оценили его способности и отметили, что это неизбежная генетическая предрасположенность. Напомним, родителями Никиты являются известные всей стране исполнители Владимир Пресняков и Кристина Орбакайте , а что уж говорить о его звёздной бабушке, примадонне российской эстрады Алле Пугачёвой

Пользователи рунета признались, что Никита действительно одарен хорошим голосом и идеальным слухом. Однако так показалось не всем: некоторые наделенные музыкальным слухом обитатели Инстаграма поспешили раскритиковать певца за «кривые» ноты. «Не идеал, но лучше отца» «Мне кажется, есть моменты, где он фальшиво поет» «А мне очень нравится, голос супер!» «Круто смонтировал, очень талантливо все оформлено!» «Отлично спел и сыграл!» «Талант. Он у него заложен на генетическом уровне!»

Кстати, у 26-летнего Никиты Преснякова уже есть прекрасная жена Алёна. Избранница музыканта восхищает своей красотой, однако недавно интернет-пользователи, увидев очередной снимок красавицы, посчитали, что она сделала неудачный макияж.

Публикация от Nikita Presnyakov (@npresnyakov) 18 Мар 2018 в 11:48 PDT