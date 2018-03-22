Сергей Ежов: Дети чиновников за рубежом как национальная традиция

Обозреватель Sobesednik.ru — о стремлении детей властителей России к отъезду в другие страны.

Дочь экс-мэра Москвы Юрия Лужкова получила гражданство Кипра. Это дает ей право свободно перемещаться по Европе.

Елена Лужкова живет в Англии, закончила Университетский колледж Лондона. Стоимость обучения здесь достигает 2 млн руб. в год.

Вообще Россия выбилась в лидеры по количеству обучающихся в Великобритании детей. За десятилетие их стало больше на 77%. И это несмотря на дороговизну не только корочек студента, но и проживания на территории теперь враждебного нам Альбиона.

Возможность отправлять чад за престижным образованием у наших соотечественников есть. Несмотря на общее обеднение, число миллионеров, напротив, растет. И здесь мы снова в лидерах.

По данным Knight Frank, за год число россиян с состоянием более 5 млн $ выросло на 27%. При этом 58% ультрабогатых (с капиталом более 50 млн $) людей России имеют второй паспорт, а 45% рассматривают возможность постоянного проживания в другой стране. Это самые высокие показатели в мире.

Мало кто из тех молодых россиян, что сегодня обучаются за рубежом, захотят вернуться к родным ракетам «Сармат» и «Володя». А ведь это дети не только простых миллиардеров, но и чиновников с депутатами. Западными дипломами прельстились даже семьи главы МИД Сергея Лаврова и голоса Кремля Дмитрия Пескова

В этом смысле дети российской элиты повторяют судьбу детей советской. Дочь Сталина Светлана Аллилуева (Лана Питерс) переехала в США. На Запад проследовали также сын Хрущева, потомки Брежнева и Андропова…

Похоже, это самая стойкая национальная традиция. Руководство страны работает в интересах будущего не собственных детей, а чужих. Свои же покидают отчий дом в поисках лучшей доли.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №11-2018.