Зрителей «Площади Согласия» очаровал саксофон

21 марта в эфире совместного проекта «Вечерней Москвы» и продюсерского центра Игоря Сандлера «Площадь Согласия» выступила казахская группа «АВТОБУС».

Основу творчества пятерки талантливых музыкантов, неоднократно занимавших первое место в различных музыкальных чертах, составляют легкие вокальные партии, которые накладываются на современный поп-рок. Одной из «фишек» группы является то, что солист коллектива Дмитрий Косолапов не только очаровывает своих слушателей голосом, но и играет на саксофоне, придавая звучанию «АВТОБУСа» джазовые оттенки.

А оценить старания молодых исполнителей, помочь им подняться на новый уровень мастерства и, может быть, продвинуться выше по лестнице, ведущей к настоящим звездам, вызвались эксперты российского музыкального шоу-бизнеса: гитарист-виртуоз Дмитрий Четвергов , композитор Виктор Чайка, генеральный продюсер Music Box Константин Бубнов, и музыкант, продюсер, председатель жюри проекта Игорь Сандлер.

Начался музыкальный вечер с композиции «Ты приходишь, когда я…». При этом, уже с самого начала Дмитрий Косолапов решил продемонстрировать многогранность своего таланта, и, исполнив вокальную партию, сразу взялся за микрофон. Судьи «Площади Согласия» одобрили такой подход, высоко оценив вступительный сет группы.

— Меня все устроило, все круто. Не хватило мне только рэпа, наверное. В вашей стилистике так и напрашивается, чтобы гитарист в конце трека схватил микрофон и начал зачитывать, — предложил группе разнообразить свой репертуар Дмитрий Четвергов.

— Я соглашусь с коллегой, — отметил Виктор Чайка. — Добавлю вот еще что. У вас тут два гитариста, но играют они одни и те же риффы. Вам хорошо бы разнообразить свои гитарные партии, намного круче бы ваша группа звучала. А так пока некоторый дисбаланс — один вроде старается, душу рвет, а второй такое ощущение, что просто изображает игру.

Второй сет, состоящий уже из двух песен, жюри «Площади Согласия» приняло не менее благосклонно. Такое единодушие судей даже породило в умах зрителей подозрение, что в деле замешаны пристрастия. Однако жюри быстро развеяло все сомнения, уверив гостей в том, что судейство проходит абсолютно честно и беспристрастно. И даже нашли на что обратить отдельное внимание.

— Вам как-то взаимодействия не хватает. Чуть больше разнообразия на сцене нужно, активнее быть надо. А так все пока замечательно, — выразил свое мнение Константин Бубнов. — Но вы не расслабляйтесь, раз мы вас тут хвалим. У нас ведь как — сначала мягко стелем, потом пряник, а только затем кнут.

И это предупреждение стало для группы пророческим. Отыграв свой третий сет, состоявший из песен «Слышишь» и «Давай», группа «АВТОБУС» натолкнулась на суровую критику мэтров музыкального бизнеса. Трек «Давай» ребята завершили пением в несколько голосов, что и вызвало негодование судейского состава.

— Парни, было слышно, что у вас много фальши. Вы, ребят, сколько занимаетесь вокалом часов? В день, неделю? — сурово поинтересовался Игорь Сандлер. — Часа по два-три по случаю, — признался Дмитрий Косолапов.

— Мы в разных городах живем, сложно координироваться.

— Вообще ни о чем. Если хотите добиваться результатов, нужно в первую очередь научиться нормально петь в унисон, а то у вас жуткий разнобой слышен. Ну и, во-вторых, над самим вокалом поработать. Тут надо не менее шести часов в день заниматься, петь одно и то же, пусть даже от этих текстов тошнить уже начнет. Трудитесь, — напутствовал группу Игорь Сандлер.

Последний трек — «Меня не колышет» — тоже подвергся критике, хотя уже и не такой суровой. Судьи отметили, что, в отличие от первых трех песен, он уже не такой задорный и слушать его к середине становится откровенно скучновато. Еще одной претензией стала сильная заточенность группы под телевизионные выступления.

— Не хватает вам нормальных сольных партий. У вас же «лайв», ну так и сыграйте вместо восьми тактов шестнадцать, не зацикливайтесь на тайминге, — укорил участников группы «АВТОБУС» Виктор Чайка.

Тем не менее, подводя итоги «Площади Согласия», судьи единогласно отметили, что у ребят присутствует серьезный потенциал, который осталось только довести до должного состояния тяжелыми репетициями и занятиями вокалом.

Напоминаем, что «Площадь Согласия» выходит в эфир в 20:00 по средам в рамках сетевого вещания газеты «Вечерняя Москва» . Смотрите наш проект, читайте о нашем проекте, присоединяйтесь к нашему проекту!

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