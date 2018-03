Киану Ривз стал звездой Twitter благодаря своей скромности. Пользователи обсуждают самые популярные посты

Жизнь актера Киану Ривза регулярно становится предметом обсуждения пользователей Сети. В начале марта в Twitter появился аккаунт, который стремительно вырвался в число самых популярных.

Фотографии, на которых исполнитель роли Нео из «Матрицы» в одиночестве и с грустным видом размышляет о бытии, давно превратились в своего рода мем. А на дискуссионной площадке Reddit то и дело в последние годы появлялись ветки с обсуждениями его новых, достойных крайнего уважения, свершений.

Все это регулярно дополнялось фотографиями, на которых звезда, несмотря на свою славу, совершенно спокойно едет в вагоне метро или внезапно появляется на улицах

Санкт-Петербурга

из-за них он сильно отличается от других представителей американского кино. Он пережил неудачную беременность своей невесты, а следом и ее смерть в автомобильной катастрофе. С детства он рос в неблагополучной семье и столкнулся со смертью своего лучшего друга, Ривера Феникса (брат Хоакина Феникса ) от передозировки наркотиками.

Его сестра была больна лейкемией. Чтобы вылечить ее он отдал 70% своего гонорара от трилогии братьев Вачовски. Охрана, роскошный особняк на побережье и дорогая продукция — это не про него. Ривс живет в небольшой квартире и считает, что у него есть все необходимое.

На протяжении 15 лет он являлся крупным спонсором фонда, который помогал детям, больным раком. О своей благотворительности канадец не рассказывал никому. В какой-то момент он стал жертвовать средства в организацию поддержки людей с травмами спинного мозга.

При съемках «Адвоката дьявола» актер отказался от части своей зарплаты, чтобы режиссер уложился в бюджет и смог позволить себе нанять Аль Пачино на одну из главных ролей. Тот же поступок Ривс повторил на съемках спортивной трагикомедии «Дублеры».

Словом, Человек — с большой буквы! В профиле Twitter Keanu doing things пользователи всемирной паутины делятся фотографиями простой жизни актера, сыгравшего в двух частях «Джона Уика». Если вы испытываете раздражение, злобу, тревогу или другие неприятные ощущения, то вам обязательно следует подписаться на него. Потому что Киану заряжает любовью к жизни и переворачивает все представления об успешных суперзвездах.

Некоторые очевидцы нередко рассказывают об увлечении Киану алкоголем. Он выпивает и может внезапно прикорнуть у всех на виду.

Киану Ривз показывает плюшевой игрушке Китай.

Киану Ривз почти тридцать лет ходит в одном и том же костюме.

Киану Ривз делится опытом с бездомным.

Киану Ривз обращается с посланием к папарацци.

Киану Ривз напивается и силится побороть экзистенциальный кризис.

