«Где-то плачет Джонни Депп» Екатерина Андреева перевоплотилась в шляпника

56-летняя телеведущая Первого канала Екатерина Андреева поделилась серией снимков, на которых стала персонажем сказки «Приключения Алисы в стране чудес» — безумным шляпником. Из-за красочного костюма и профессионального грима поклонникам пришлось поверить на слово, что перед ними их кумир, поскольку в сказочном образе телезвезду просто не узнать.

Звезда телевидения Екатерина Андреева известна своей творческой натурой и любовью к стилизованным костюмам. Телеведущая уже ранее блеснула в образе русской красавицы-снегурочки, и вот пришла очередь воплощать в жизнь зарубежные сказки. Основой красочной фотосессии стало чудное пространство рассказа «Алиса в стране чудес», в котором Екатерина выбрала одного из самых колоритных персонажей — безумного шляпника.

Образ героя произведения Льюиса Кэролла получился настолько правдоподобным, что многие поклонники просто не узнали телеведущую под слоем грима и одежды. «Что ты хочешь? — Я хочу убить время. — Время очень не любит, когда его убивают», — процитировала фразу из книги Екатерина, позируя босиком в окружении шахматных фигур.

Ну а поскольку ранее самым ярким и неподражаемым Шляпником был Джонни Депп , сыгравший эту роль в фильме, поклонники не сразу осознали, что перед ними действительно Екатерина Андреева. И хотя над образом знаменитого актера трудилась целая команда костюмеров и визажистов, в чьих руках были внушительные ресурсы для воплощения идеи, стилизация от Екатерины Андреевой была признана не менее впечатляющей, а многие почитатели и вовсе сочли, что она сумела переплюнуть Голливуд.

«Я сначала даже не поняла, что это Вы. Потрясающе» «Екатерина, не узнали, богатой будете! Образ — это восторг! Где-то явно плачет Джонни Депп» «Супер идея! Очень необычный и нешаблонный образ. Грим просто потрясает своей правдоподобностью! Полное сходство!» «На первых двух фото так и подумалось — Джонни Депп в воске отлитый! А вона оно как оказалось! Здорово! Сам Депп запутался бы и принял вас, Катя, за себя!» «Это просто шикарный перфоманс. Сегодня я играю белыми… Шляпник обзавидуется и станет еще безумнее. Браво!»

Однако даже будучи под впечатлением от красочного образа, многие поклонники все равно не позабыли о самом главном и животрепещущем вопросе и поинтересовались, когда они же наконец вновь смогут видеть Екатерину Андрееву в передаче «Время».