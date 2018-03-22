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В Алтайском крае откроют «горячие линии» по вопросам борьбы с туберкулезом
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В Алтайском крае откроют «горячие линии» по вопросам борьбы с туберкулезом 

АиФ — Алтай 4 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
«Горячие линии» организуют в Алтайском противотуберкулезном диспансере по вопросам профилактики и борьбы с туберкулезом.
Как пишет пресс-служба Минздрава, с 24 марта по 23 апреля жители края смогут задать вопросы специалистам регионального ведомства — фтизиатру Елене Анисимовой (тел. (3852) 61-59-25) и детскому фтизиатру Ирине Каманиной (тел. (3852) 61-09-56).
Консультировать по вопросам профилактики данного заболевания будут в будни с 9:00 до 13:00 по тел. : (3852) 61-04-61.
Жители края смогут узнать о правилах прохождения флюорографического обследования, о признаках и мерах профилактики туберкулеза и т.д.
АиФ — Алтай: последние новости
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