В Алтайском крае откроют «горячие линии» по вопросам борьбы с туберкулезом

«Горячие линии» организуют в Алтайском противотуберкулезном диспансере по вопросам профилактики и борьбы с туберкулезом.

Как пишет пресс-служба Минздрава , с 24 марта по 23 апреля жители края смогут задать вопросы специалистам регионального ведомства — фтизиатру Елене Анисимовой (тел. (3852) 61-59-25) и детскому фтизиатру Ирине Каманиной (тел. (3852) 61-09-56).

Консультировать по вопросам профилактики данного заболевания будут в будни с 9:00 до 13:00 по тел. : (3852) 61-04-61.

Жители края смогут узнать о правилах прохождения флюорографического обследования, о признаках и мерах профилактики туберкулеза и т.д.