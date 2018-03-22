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Огромный лев пытался «поиграть» с девочкой. Видео
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Огромный лев пытался «поиграть» с девочкой. Видео 

360tv.ru 4 часа назад
Фото: 360tv.ru
В американском округе Роуэн в штате Северная Каролина произошел забавный случай — любопытный взрослый лев попытался «поиграть» с маленькой девочкой в зоопарке. Об этом сообщило агентство ABC News.
На кадрах видно, как ребенок подходит к стеклянному ограждению, за которым находится животное. При виде девочки, лев попытался дотянуться до нее, но не смог.
Paw-dorable: All this lion wants to do is play with this cute baby! https://t.co/JDXjkTDgmL pic.twitter.com/js5xrQ1mDl
— ABC News (@ABC) 20 марта 2018 г.
В результате, когда ребенок приложил руку к стеклу, хищник «ответил» тем же и начал скрести стеклянное ограждение лапами.
Даже когда родители увели девочку от вольера, животное продолжало возить лапами по стеклу и даже попыталось «укусить» его.
Ранее «360» рассказывал о том, как дрессированный кот Лева восхитил пользователей Сети.
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