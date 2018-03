Огромный лев пытался «поиграть» с девочкой. Видео

В американском округе Роуэн в штате Северная Каролина произошел забавный случай — любопытный взрослый лев попытался «поиграть» с маленькой девочкой в зоопарке. Об этом сообщило агентство ABC News.

На кадрах видно, как ребенок подходит к стеклянному ограждению, за которым находится животное. При виде девочки, лев попытался дотянуться до нее, но не смог.

Paw-dorable: All this lion wants to do is play with this cute baby! https://t.co/JDXjkTDgmL pic.twitter.com/js5xrQ1mDl

— ABC News (@ABC) 20 марта 2018 г.

В результате, когда ребенок приложил руку к стеклу, хищник «ответил» тем же и начал скрести стеклянное ограждение лапами.

Даже когда родители увели девочку от вольера, животное продолжало возить лапами по стеклу и даже попыталось «укусить» его.

