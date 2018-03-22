В Красноярске создана служба сопровождения инвалидов

Волонтеры, участвующие в проекте, помогут человеку добраться туда, куда ему необходимо, в том числе проводят на прогулку. Для безопасного спуска инвалидов-колясочников по лестнице волонтеры будут использовать специальные подъемники, которые годятся для любого этажа.

Заявки принимаются через call-центр по телефону 205-20-19 (заявки принимаются с 9 до 18 часов).

«15 волонтёров уже прошли обучение правилам сопровождения и общения с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Наши помощники — ребята из студенческого отряда. Можно с уверенностью сказать, что волонтёры психологически и методически подготовлены к такой работе. После обучения ребят работа службы была запущена в тестовом режиме», — рассказывает Елена Нига, президент Красноярской региональной общественной организации родителей по защите прав детей с ограниченными возможностями «Открытые сердца». «Другим направлением работы проекта «Навстречу возможностям» стало создание афиши городских мероприятий, доступных для маломобильных красноярцев. Любой человек с ограниченными возможностями здоровья будет знакомиться с мероприятиями и программами, которые в дальнейшем сможет беспрепятственно посетить. Желающим будут предлагаться флаеры с приглашениями, афишами и другой информацией о культурной и спортивной жизни нашего города», — рассказал Наталья Береговая, руководитель управления социальной защиты Красноярска.

Проект ведут общественная организация родителей по защите прав детей с ограниченными возможностями «Открытые сердца», главное управлениее социальной защиты Красноярска и волонтёрский центр «Доброе дело». В 2017 году проект получил финансовую поддержку в размере 2 677 520 рублей на конкурсе президентских грантов.

Фото: мэрия Красноярска