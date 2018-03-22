Дочь Брюса Уиллиса на пляже засветила небритые подмышки 

Ей уже 26 лет, а она все еще поражает своими выходками.
Скаут Уиллис всегда славилась бунтарским характером и экстравагантными выходками. Средняя из трех дочерей Деми Мур и Брюса Уиллиса, например, любит представить общественности свою обнаженную грудь: то на вечеринку приходит в прозрачной блузе, не надев под нее бюстгальтер; то выкладывает в сеть фото с вечеринки у бассейна, где запечатлена… одна только попа.
А еще девушка является приверженцем естественной красоты и не бреет подмышки, демонстрируя растительность везде, где только можно. Например, на пляже.
Больше фото — по стрелке
Может быть, звездная чета сама виновата, что их дочери выросли такими эксцентричными. Ведь и младшенькая, Талула, и старшая, Румер, с подросткового возраста доставляли родителям много хлопот. Но хотя бы за собой они следят: выглядят отлично, их фигурам можно позавидовать. Да и растительность на теле, судя по пляжным фото, удаляют.
Талула Уиллис
Талула и Румер Уиллис
Впрочем, из всех троих дочек «Крепкого орешка» кажется, остепенилась окончательно лишь Румер. Да и пора уже: в этом году ей стукнет 30 лет. По крайней мере, девушка хотя бы определилась с профессией: после участия в мюзикле «Чикаго» она выбрала для себя сцену. Сейчас Румер участвует в танцевальных шоу и много гастролирует по стране.
А вот младшим, похоже, нравится просто прожигать жизнь. Периодически они пробуют себя в качестве моделей, но до дочек других знаменитостей (например, Лили-Роуз Депп или Кайи Гербер) им еще очень далеко.
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