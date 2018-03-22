Ещё
Шон Бин о Неде Старке в «Игре престолов»: «У него не было шансов выжить»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шон Бин о Неде Старке в «Игре престолов»: «У него не было шансов выжить» 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Нед Старк продержался в «Игре престолов» всего лишь 9 серий, но и сегодня, спустя семь с лишним лет, герои сериала то и дело его упоминают. Можно без преувеличения говорить о том, что Нед Старк — самый важный погибший персонаж в сериале, и Шон Бин, сыгравший эту роль, гордится «наследием» своего персонажа, одновременно, впрочем, считая, что шансов продержаться дольше у Неда не было. «Это замечательно — когда твоего героя по-прежнему упоминают, поскольку он оказал такое большое влияние в первом сезоне», рассуждает Шон Бин в интервью Associated Press. «Нед был одним из немногих хороших людей. Все они — вероломные предатели, подлецы, а он выделялся на их фоне как человек с принципами, моралью, добрым сердцем. Сильный, уверенный в себе человек. Наверное, это и была одна из причин, по которой у него не было шансов выжить — он был недостаточно плохим».
«Наследие», кстати, есть не только у Неда Старка, но и у самого Шона Бина, из-за которого все актеры, играющие персонажей семьи Старков, и по сей день вынуждены говорить с йоркширским акцентом. По словам Шона, во время читки сценария первой серии продюсеры и другие участники съемочной группы сошлись во мнении, что Нед Старк должен звучать именно так, как предложил Бин — и в итоге все, кто играл Старков даже после ухода Бина, должны были разучивать такой же акцент. попкорнnews
Попкорн News: последние новости
Представлен новый трейлер «Мстителей: Война бесконечности» Деми Ловато отпраздновала годовщину своей победы над алкоголизмом Кристен Стюарт сыграет французскую актрису Джин Сиберг в политическом триллере
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Как сегодня выглядят герои любимых сериалов21
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца16
9 интересных фильмов про инопланетное вторжение
Особенности застольного этикета разных стран
Видео
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
ТВ
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение