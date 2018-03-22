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Костромич лишил водопровода своих соседей
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Костромич лишил водопровода своих соседей 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Житель поселка Кадый оставил без воды своих соседей, узнал KOSTROMA.TODAY. Мужчина перекрыл водопроводную трубу.
По информации пресс-службы регионального УФССП, две семьи живут в деревянном двухквартирном доме. Водопровод у них проложен со стороны одной из квартир и проходит в соседнюю через подвал.
И вот в один прекрасный день владелец этой квартиры с подвалом перекрыл трубу. И оставил соседей — семью с детьми, без воды.
Зачем он это сделал, неизвестно. Но договориться соседи так и не смогли. Дело дошло до суда. Потому что семья с детьми устала разговаривать с непробиваемым соседом и жить без воды.
Суд обязал мужчину вернуть воду молодой семье. Но он не спешил исполнять решение. И только когда к кадыйцу домой пришли приставы и объяснили, что его ждет, если он не исполнит закон, он все-таки вернул воду соседям.
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