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Первый поэтический «квартирник» прошел в барнаульском музее
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Первый поэтический «квартирник» прошел в барнаульском музее 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Первый «квартирник» прошел в барнаульском музее «Мир Времени» 21 марта, в Международный день поэзии, в музейном зале звучали стихи поэтов Серебряного века.
Поэтический вечер — первый опыт музейных квартирников, которые задуманы сотрудниками «Мира Времени». И стоит признать, что «первый блин» не оказался комом. Музейщики постарались воссоздать в небольшом зале (на улице Зеленая роща, 15в) атмосферу начала XX века: солидный письменный стол с массивной чернильницей, перьевой ручкой и стопкой писчей бумаги «высшаго качества», литературные альманахи того времени, любимые экзальтированными поэтессами длинные мундштуки, белые лайковые перчатки, курительный прибор для опиума, ложечка для абсента…
Странные для сегодняшнего дня, но полные ностальгического очарования, вещицы словно возвращали во времена, когда творили Блок и Волошин, Ахматова и Цветаева, Есенин и Мережковский, чьи стихи звучали в этот вечер. Камерная атмосфера квартирных посиделок за чашечкой чая, неторопливым обменом мнениями, чтением любимых стихов запомнилась собравшимся. Следующий поэтический квартирник пройдет в музее 21 апреля и будет посвящен поэтам-шестидесятникам.
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