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Материнский капитал смогут получать отцы и мачехи
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Материнский капитал смогут получать отцы и мачехи 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Государственную Думу РФ внесен законопроект о праве мачех и отчимов, усыновивших детей своих супругов от предыдущих браков, получать материнский капитал.
«В ходе заседания участники обсудили тему подтверждения права на получение материнского капитала женщинами и отцами, являющимися усыновителями падчериц и пасынков. Проект закона внесен в Государственную Думу РФ и вскоре будет рассмотрен», — говорится в документе по итогам заседания рабочей группы по вопросам совершенствования механизма обеспечения господдержки семьям с детьми в Общественной палате.
Отмечается, что на заседании также обсуждалась проблема отзыва маткапитала у участников программы госпереселения. Советник аппарата комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Игорь Фокин заявил, что если будут инициированы поправки в закон по этому вопросу, Госдума рассмотрит их в приоритетном порядке, — передает ТАСС.
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