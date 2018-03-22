Театр-трактор и животные-футболисты: что болельщик ЧМ сможет посмотреть в Ростове за один день

В июне Ростов примет матчи чемпионата мира по футболу. Болельщики из разных уголков России и других стран приедут в донскую столицу, чтобы посмотреть игры мундиаля и поболеть за любимые команды. Задержатся они в Ростове всего на несколько дней, но в свободное от футбола время им наверняка захочется посмотреть наш город.

Портал 161.ru расскажет о том, какие места нужно посетить и что обязательно сделать в Ростове, если у вас есть на это только один день. С удобным таймингом.

Собраться с фанатами и увидеть театр в форме трактора

(около 30 минут)

Начнем наше путешествие по Ростову с Театральной площади. Во время проведения ЧМ-2018 с 14 июня по 15 июля здесь разместится фан-зона турнира, где будут устроены трансляция матчей и другие развлечения для болельщиков.

Театр драмы имени Горького выполнен в форме трактора

Театральная площадь — культурный центр города. А главная ее достопримечательность — Ростовский академический театр драмы имени Максима Горького. Построенное в 1935 году и восстановленное после Великой Отечественной войны, здание представляет собой образец монументального конструктивизма: оно сделано в форме трактора.

Посмотреть уникальное архитектурное сооружение вам никто не запретит, а вот побывать на спектакле во время проведения ЧМ-2018, к сожалению, не получится. До начала мундиаля артисты уйдут на летние каникулы.

Здание Музтеатра имеет форму рояля

Сделать селфи на втором по величине колесе обозрения в России

(1–1,5 часа)

В пяти минутах ходьбы от Театральной площади располагается парк имени Октябрьской революции. Два года назад здесь построили колесо обозрения «Одно небо» — второе по величине в России после сочинского. Его высота — 75 метров.

Прокатиться на колесе обозрения «Одно небо» входит в обязательную программу

Для ростовчан этот аттракцион уже стал культовым. Жители донской столицы катаются на колесе и днем, и ночью, чтобы посмотреть на город сверху и сделать селфи на много лайков.

«Одно небо» расположено неподалеку от Театральной площади

Полный круг колесо делает всего за 10 минут. Поэтому у гостя города наверняка останется время на то, чтобы посмотреть на искусственное озеро для белых и черных лебедей, расположенное здесь же, в парке Революции. Возле импровизированного водоема вальяжно прогуливаются розовые фламинго и павлины. А чуть поодаль отсюда располагаются вольеры с жаворонком и белками.

В парке Революции можно понаблюдать за жизнью белых и черных лебедей

Увидеть красивые старинные особняки и Пушкинские шары

(1–2 часа)

Всего за 5 минут из парка Революции можно добраться до улицы-бульвара Пушкинской. Особый колорит ей придают уютные маленькие кофейни и магазинчики, тенистые аллеи и удобные скамейки и, конечно же, старинные здания.

Особняк Парамонова — одно из любимых мест ростовчан для фотосессий

Улицу Пушкинскую украшает особняк известного ростовского книгоиздателя Николая Парамонова, возведенный в начале прошлого века по проекту известного архитектора Леонида Эберга. Сейчас здесь размещается зональная научная библиотека Южного федерального университета. Это красивое здание — одно из самых популярных мест для фотосессий в городе.

В особняке Парамонова сейчас располагается зональная библиотека ЮФУ На Пушкинской находится и особняк первой российской женщины-психоаналитика, ученицы Фрейда и Юнга Сабины Шпильрейн. Три года назад в фамильном доме известной ростовчанки открыли единственный в мире музей ее имени. Тут хранятся личные вещи Шпильрейн, фотографии и фрагменты ее рукописей.

В этом доме жила первая женщина-психиатр, ростовчанка Сабина Шпильрейн

Здесь можно будет посмотреть на необычный памятник, напоминающий о чарующей онегинской эпохе галантных дам и утонченных кавалеров, — Пушкинские шары. Их два: один представляет собой сюжет из жизни самого поэта, а второй иллюстрирует роман «Евгений Онегин».

Пушкинские шары напоминают о времени, когда жил и творил этот поэт

Помолиться в соборе в русско-византийском стиле

(около 1 часа)

Вдоволь нагулявшись на улице Пушкинской, отправляемся на самую старую площадь города — Соборную. Пешком с Пушкинской дойти до нее можно за 15–20 минут.

Собор Рождества Пресвятой Богородицы — точная копия Введенского храма в Петербурге

Главная достопримечательность площади — собор Рождества Пресвятой Богородицы, построенный в XIX веке. Он является точной копией Введенского собора в Санкт-Петербурге — самой крупной работы известного русского зодчего Константина Тона. Это пятикупольный каменный храм в форме креста, построенный в русско-византийском стиле.

Купола собора Рождества Пресвятой Богородицы видно в городе издалека

Напротив собора в конце прошлого века установили памятник святителю Димитрию Ростовскому, который был митрополитом Ростовской и Ярославской епархии. Его торжественно открыли к 250-летию основания Ростова.

Каждый купол собора Рождества Пресвятой Богородицы увенчан крестом

Сделать монумент предложил донской скульптор Анатолий Скнарин. Еще в 1989 году он получил одобрение Министерства культуры и создал несколько вариантов этого памятника. Однако позднее городские власти провели открытый конкурс работ, на котором победил вариант другого скульптора Владимира Белякова

Памятник Димитрию Ростовскому открыли к 250-летию основания Ростова

Прогуляться по набережной и стать героем художественного полотна

(1–2 часа)

От Соборной площади обязательно стоит спуститься вниз к реке Дон на набережную. Сделать это можно будет всего за 15 минут.

Для того, чтобы обойти всю улицу Береговую, понадобится удобная обувь. Ведь это одна из самых длинных набережных в Европе: ее протяженность превышает три километра.

На набережной стоит памятник герою произведений Шолохова деду Щукарю

Те, кому такая пешая прогулка не по душе, могут взять напрокат велосипед и устроить веломарафон по набережной. А еще гости города могут отправиться в часовую прогулку по Дону на теплоходе. В солнечный день с его верхних палуб открываются прекрасные виды на город.

Памятник «Ростовчанка» воспевает красоту ростовских девушек

На набережной Дона установили много знаковых для края скульптур. Это и герои произведений Шолохова Нахаленок и дед Щукарь, «Григорий и Аксинья в лодке», и символ красоты жительниц донской столицы — памятник «Ростовчанка».

А три года назад здесь появилась скульптура Олега Кукушкина «Художник». Любой желающий может встать в раму портретиста и сделать вид, что в этот конкретный момент рисуют именно его.

Любой гость города может стать в раму портретиста и сделать прикольное селфи

Посмотреть на животных-футболистов в ростовском зоопарке

(1,5–2,5 часа)

После прогулки по набережной стоит посетить ростовский зоопарк. Добраться туда можно на автобусе или на такси за 30–50 минут.

Если вы приедете сюда, то не пожалеете. Ведь это один из крупнейших зоопарков России. В нем живут около 5 тысяч животных.

Зоопарк в Ростове открыли в 1927 году

Зоопарк Ростова занимает одно из первых мест в Европе по разведению орланов-белохвостов. А еще здесь есть замечательная секция аквариума, в которой представлены самые разнообразные обитатели подводного мира — от рыб Донского края до редких пресноводных скатов и крабов из Южной Америки.

Волчице из ростовского зоопарка нравится играть в футбол

К чемпионату мира по футболу 2018 года сотрудники ростовского зоопарка готовят для своих посетителей сюрприз. Они собираются показать им животных-футболистов.

— Сейчас тренируем слонов, шимпанзе и волчицу. Учим их играть с футбольными мячами. Животным это занятие очень нравится. Надеемся, что к ЧМ-2018 сможем с ними показать какие-нибудь интересные элементы, которые смогут удивить наших посетителей, — рассказали 161.ru в пресс-службе ростовского зоопарка.

Шимпанзе тренируется с любым мячом, даже баскетбольным

Во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года ростовский зоопарк будет работать как обычно — с 08:00 до 20:00.