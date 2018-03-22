Обещали вернуться: звезды, которых накрыло второй волной популярности

В интервью Юрию Дудю Дмитрий Маликов рассказывал, как собирал огромные концертные залы несколько раз в день, как его ловили на улице фанатки и, что 90-е были «его». Но после ошеломительного успеха Дмитрий постепенно исчез, и если не из сердец своих поклонниц, то из списков самых популярных певцов точно.

В 2010 он создал аккаунт в Twitter — оттуда и пришла новая популярность. Молодому поколению зашли его шутки и самоирония. Потом он пришел судить на Versus и познакомился с рэп-культурой поближе — записал трек с блогером Хованским. Дмитрий — пример артиста, который не стал ругать современные пристрастия молодежи, а просто под них адаптировался. И вот, Дима Маликов снова с нами!

Рита и Влад познакомились в 2007 году на кастинге «Фабрики звезд — 7», куда пришли за славой и успехом. И хоть проект они не выиграли — оба стали кумирами миллионов подростков. После завершения «Фабрики» Рита не долго занималась сольной карьерой, а потом и совсем пропала с глаз публики. Она создала панк-группу «Monroe», выступала с ней на фестивалях, но в прессе не светилась.

В 2016 году Рита записала песню «Полчеловека», которая и подарила ей новых поклонников. Влад тоже успешно занялся сольной карьерой. В 2015 году влюбленные поженились, а через два года у них родилась дочь Мия.

Сейчас Рита совмещает карьеру певицы и автора песен с ролью мамы. Она — амбассадор нескольких известных брендов и основатель курсов здорового питания, спорта и психологии «Дружу с телом». Семья Влада и Риты путешествует, классно проводит время и развивает свой YouTube-блог.

А недавно они завели Instagram-страницу для Мии, которой еще нет и года, и теперь у них на троих больше двух миллионов подписчиков. Вот такое возвращение от Риты Дакоты и Влада Соколовского.

Мало кто знает, но в творчестве группы, подарившей миру «Лабутены» и «В Питере — пить» был серьезный перерыв. В декабре 2008 года коллектив объявил о распаде, но в 2010 собрался вновь. И это было классное решение!

Сейчас сложно найти человека, который не продолжит фразу «Водил меня Серега…». Группировка «Ленинград» дает концерты с полным солд-аутом, ездит петь на Sziget, а странички в Instagram Сергея и его жены Матильды (танцовщицы, ресторатора и абсолютно шикарной женщины) — радость для поклонников.

Высказывания Шнура не менее популярны, чем их эпатажный автор: «Хотите пейте водку, хотите не пейте. Хотите курите, или не курите. Занимайтесь спортом, или не занимайтесь. Ешьте фастфуд, или питайтесь „правильно“. Материтесь, как сапожники, или говорите на чистой латыни. Подписывайтесь, отписывайтесь, пишите комментарии, или не пишите, худейте, толстейте, любите котиков или собачек, или не любите. Качайте бицепсы или губы. Ходите в трениках или в тигровой шкуре. Делайте всё, что вам угодно, только не указывайте, что делать мне, потому что сам разберусь».

На заре своей карьеры Сергей Дружко с невозмутимым видом рассказывал в программе «Необъяснимо, но факт» про инопланетян и разные загадочные места. После закрытия передачи о Сергее слышали, наверно, только самые преданные фанаты мистицизма.

В 2017 он вернулся в «мир», уже через интернет, и начал вести «Druzhko Show» на YouTube. Фраза «Хайпанем немножечко», сразу стала мега-популярной, а сам Сергей — героем новых мемов. Каналу удалось невероятное — собрать 2,5 млн подписчиков за месяц. В программе Сергей все тот же — сохраняет poker face и серьезно рассказывает о несерьезном. Правда, сейчас волна популярности шоу поутихла — выпуски слишком однообразны. Но кто знает, вдруг через пару лет нас ждет еще один, очень мощный, камбэк Дружко?

Чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева завершила спортивную карьеру из-за тяжелой травмы в 2006 году, но кардинально менять сферу деятельности не стала. Несколько лет она вела фитнес-передачи на телевидении, комментировала соревнования и писала мемуары. В 2012 году гимнастка вышла замуж за резидента Comedy Club Павла Волю. Сейчас у пары двое детей: сын Роберт и дочь София.

После спорта затишье в карьере Ляйсан было не таким долгим: в 2014 году ее пригласили вести шоу «Танцы» на ТНТ, и с тех пор она стала одной из самых узнаваемых женщин в стране. Сейчас Ляйсан работает на телевидении, снимается для рекламы и модных журналов, гастролирует со своим шоу и ведет курсы здорового образа жизни «The тело».