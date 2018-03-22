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Вениамин Голубицкий получил звание «Поэт года»
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Вениамин Голубицкий получил звание «Поэт года» 

Уралинформбюро 52 минуты назад
Фото: Уралинформбюро
И статуэтку «Золотое перо».
Вениамин Голубицкий, президент ГК «КОРТРОС», получил главную премию конкурса «Поэт года-2017». Торжественная церемония вручения статуэток «Золотое перо» прошла в канун Всемирного дня поэзии 19 марта 2018 года в Большом конференц-зале правительства Москвы. На мероприятие собрались более 800 гостей из России, Европы, Азии и Северной Америки.
"Воспитание хорошего литературного вкуса у молодого поколения, а также сохранение бесценных традиций словесности являются одними из ключевых задач культурной политики государства. Произведения русских летописцев, писателей и поэтов исторически играли важную роль в формировании национального самосознания нашего народа, в становлении всей отечественной культуры", — приветствовал участников министр культуры РФ Владимир Мединский.
Удостоившийся высокой награды Российского союза писателей поэт больше известен жителям Свердловской области как политик — В. Голубицкий возглавлял администрацию губернатора, позже был заместителем и первым заместителем председателя регионального правительства — министром по управлению госимуществом Среднего Урала, а также депутатом областной думы, передает "Уралинформбюро".
В мае 2017 года В. Голубицкий представил свой восьмой сборник «Поиск адресата» — разговор поэта с читателем, проиллюстрированный фотографиями автора. Работа над книгой заняла восемь лет.
"Очень важно, чтобы хватило вдохновения писать дальше, и не один год. Слово творит чудеса, а поэтическое слово — особенно", — уверен В. Голубицкий.
Писателем года был назван Олег Ларионов. В номинации «Дебют» лучшими стали поэт Александр Шелухин и писательница Александра Натарова. Первым среди лирических поэтов оказался Иван Малов, а среди песенников Любовь Сердечная. Звание юмористического писателя года жюри присудило Дарье Мясниковой, детского писателя — Александру Коротичу, а фантаста — Дмитрию Басову. Приз в номинации «Мемуары» получила Галина Одинцова.
Премии «Поэт года» и «Писатель года» являются самыми масштабными по количеству участников — на них претендуют сотни тысяч русскоязычных авторов со всего мира, публикующих произведения в Интернете. В шорт-лист входят лишь 200 поэтов и 100 писателей.
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