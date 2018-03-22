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В Кисловодске создадут мультфильм по произведению Солженицына
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В Кисловодске создадут мультфильм по произведению Солженицына 

АиФ Ставрополье 21 минуту назад
Фото: АиФ Ставрополье
Мультик по миниатюре Александра Солженицына создадут в Кисловодске. Об этом корреспонденту STAV.AIF.RU сообщили в пресс-службе администрации города.
Уникальная мультипликационная детская студия, не имеющая аналогов в СКФО, работает над созданием мультипликационного фильма, посвященного 100-летию со дня рождения Александра Солженицына.
В сюжете ­— небольшая история по миниатюрному произведению писателя — «крохотке» о маленьком утенке.
Трехминутный мультик будет представлен на международном форуме в берлинском университете имени Гумбольта.
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