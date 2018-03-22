В Кисловодске создадут мультфильм по произведению Солженицына 

Мультик по миниатюре Александра Солженицына создадут в Кисловодске. Об этом корреспонденту STAV.AIF.RU сообщили в пресс-службе администрации города.
Уникальная мультипликационная детская студия, не имеющая аналогов в СКФО, работает над созданием мультипликационного фильма, посвященного 100-летию со дня рождения Александра Солженицына.
В сюжете — небольшая история по миниатюрному произведению писателя — «крохотке» о маленьком утенке.
Трехминутный мультик будет представлен на международном форуме в берлинском университете имени Гумбольта.