Юмористка из УрФУ и друг Вячеслава Бутусова победили в конкурсе «Писатель года»

Двое екатеринбуржцев победили во всероссийском конкурсе «Писатель года — 2017». Дарью Мясникову отметили в номинации «Юмор» за короткий рассказ «Пусть поспеют» о советской семье и зелёных бананах. А выпускника УрГАХУ, друга Вячеслава Бутусова и оформителя обложек альбомов российских рокеров Александра Коротича назвали лучшим детским писателем.

Дарья Мясникова — доцент кафедры Института государственного управления и предпринимательства УрФУ. В этом году она защитила диплом по теме «Создание и продвижение новых литературных продуктов в условиях господдержки литературы для детей и молодёжи». Дарья рассказала, что начала писать рассказы совсем недавно, в основном для родных и коллег по вузу, а на конкурс своё произведение отправила на удачу.

— Когда мы с дочкой наравне с остальными 200 финалистами зашли в Большой зал правительства Москвы , я уже была совершенно счастлива, — поделилась Дарья. — Мысль быть приглашенной на сцену была просто фантастической! Вызвали. Стою на сцене, ноги трясутся, мысли путаются… Помню, что поблагодарила мужа, всех моих четырех детей — вдохновителей и профессора Юрия Рудольфовича Вишневского, который был моим руководителем кандидатской диссертации. А вскрывал конверт в номинации «Юмор» по иронии судьбы человек с такой же фамилией: член жюри конкурса, поэт Владимир Петрович Вишневский

Лучший детский писатель Александр Коротич родился в Свердловске и учился в Свердловском архитектурном институте, был главным редактором культовой стенгазеты «Архитектор», дружил с Вячеславом Бутусовым. Он работал иллюстратором и оформлял обложки альбомов Nautilus Pompilius, Глеба Самойлова , групп «Чайф», «Настя», «Ю-Питер» и других. В 2015 году он выпустил альманах, в котором опубликовал созданные им за 40 лет обложки к альбомам известных рок-групп.

С 2004 года Александр Коротич работает над собственным литературно-художественным проектом «Жужа». Это сказочный сериал для дошкольников и младших школьников. Здесь он впервые выступил в роли детского писателя.

В качестве приза все победители конкурса получили контракт на издание книги и символ премии — статуэтку в форме пера.