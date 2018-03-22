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Костромские чиновники унизили Екатерину Великую
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Костромские чиновники унизили Екатерину Великую 

Kostroma.Today 4 часа назад
Фото: Kostroma.Today
Костромские чиновники не хотят признавать роль императрицы Екатерины Великой в истории города. Как узнал KOSTROMA.TODAY, царица, которая подарила Костроме герб, опять «пролетела» с установкой памятной плиты на аллее признания в Костроме.
Как мы уже рассказывали, к дню города на проспекте Мира хотят добавить одну памятную плиту в честь человека, который сыграл выдающуюся роль в истории Костромы. Костромичам для голосования предложили 6 вариантов: адмирала Василия Чичагова, публициста Василия Розанова, философа Павла Флоренского, меценатов Павла Третьякова и Федора Чижова, а также императора Павла I, при котором на карте России и появилась наша губерния.
Безусловно, все это — выдающиеся персонажи, однако совершенно ясно, что Екатерина Великая с гербом явно перевешивает. Кроме того, Костромское наместничество, из которого выросла губерния, было создано именно при Екатерине.
Отметим, что на аллее признания уже есть два царя: Михаил Романов и Борис Годунов, «заслуги» которых перед Костромой явно не больше, чем у императрицы.
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