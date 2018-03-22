Костромские чиновники унизили Екатерину Великую

Костромские чиновники не хотят признавать роль императрицы Екатерины Великой в истории города. Как узнал KOSTROMA.TODAY, царица, которая подарила Костроме герб, опять «пролетела» с установкой памятной плиты на аллее признания в Костроме.

Как мы уже рассказывали, к дню города на проспекте Мира хотят добавить одну памятную плиту в честь человека, который сыграл выдающуюся роль в истории Костромы. Костромичам для голосования предложили 6 вариантов: адмирала Василия Чичагова, публициста Василия Розанова , философа Павла Флоренского , меценатов Павла Третьякова и Федора Чижова, а также императора Павла I, при котором на карте России и появилась наша губерния.

Безусловно, все это — выдающиеся персонажи, однако совершенно ясно, что Екатерина Великая с гербом явно перевешивает. Кроме того, Костромское наместничество, из которого выросла губерния, было создано именно при Екатерине.