В Архангельске девушек приглашают на кастинг «Краса Арктики»

В этом году требования к конкурсанткам установили жесткие правила. Участницами соревнований не смогут стать девушки младше 16 и старше 25 лет, ростом ниже 165 сантиметров, состоявшие в браке и имеющие детей. Также конкурсантки обязательно должны иметь студенческий билет оченой формы обучения. На первом этапе конкурса девушки должны поразить жюри своими творческими способностями, эрудицией, коммуникабельностью, хорошей техникой речи и пластичностью. Победительниц определят на финальном смотре 2 июня, когда подсчитают голоса в Интернете.