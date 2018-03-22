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В Архангельске девушек приглашают на кастинг «Краса Арктики»
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В Архангельске девушек приглашают на кастинг «Краса Арктики» 

Ревизор.ru 4 часа назад
Фото: Ревизор.ru
В этом году требования к конкурсанткам установили жесткие правила. Участницами соревнований не смогут стать девушки младше 16 и старше 25 лет, ростом ниже 165 сантиметров, состоявшие в браке и имеющие детей. Также конкурсантки обязательно должны иметь студенческий билет оченой формы обучения. На первом этапе конкурса девушки должны поразить жюри своими творческими способностями, эрудицией, коммуникабельностью, хорошей техникой речи и пластичностью. Победительниц определят на финальном смотре 2 июня, когда подсчитают голоса в Интернете.
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