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Убийство слоном наездника на религиозном празднике попало на видео
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Убийство слоном наездника на религиозном празднике попало на видео 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Слон атаковал сначала людей, а потом завалил своего собрата.
Взбесившийся слон сбросил с себя наездников во время религиозного праздника в Индии. Четыре человека рухнули на землю, но этого животному показалось мало и он начал разбрасывать людей бивнями по «арене».
В результате инцидента один человек погиб, сообщает Daily Mail.
Расправившись с мужчинами, слон напал на своего собрата. Он атаковал слона и повалил его на землю, а потом буквально затолкал на балкон, где находились зрители, в том числе дети.
Из здания в панике начинают выбегать люди убегают с младенцами и маленькими детьми на руках.
Неизвестно, почему слон решил атаковать наездников, но вероятно все дело в стрессе, которому он подвергался в изоляции, который мог повлиять на его психическое и физическое здоровье.
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