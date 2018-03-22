КЦ «Зеленоград» представил музейную экспозицию, посвященную 60-летию города 

Те, кто бывал в КЦ «Зеленоград» в последние дни (начиная с юбилея 3 марта), наверняка обращали внимание на экспозицию Музея Зеленограда, выставленную в фойе первого этажа и посвященную 60-летию нашего округа.
На нескольких модернистских стендах расположились предметы и документы, принадлежавшие проектировщикам, первостроителям Зеленограда, есть стенд, посвященный природе. Конечно, не обошлось и без электроники. А завершает небольшую, но познавательную выставку «Лента времени» с указанием основных дат жизни Зеленограда.
Музей Зеленограда начал проводить экскурсии по экспозиции.
Первыми экскурсантами стали ученики 3а класса школы №854. Шумная стайка ребятишек с интересом рассматривала непривычные предметы, и отвечая на вопросы экскурсовода Натальи, надо сказать, продемонстрировала неплохое знание истории города.
— Как часто планируется проведение таких экскурсий?
— Со школьниками мы готовы проводить их хоть каждый день, — рассказала Наталья, — главное, чтобы они сами собрались. А для взрослых пока запланировано четыре экскурсии на выходных, а затем — посмотрим по востребованности.