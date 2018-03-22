КЦ «Зеленоград» представил музейную экспозицию, посвященную 60-летию города

Те, кто бывал в КЦ «Зелено­град» в последние дни (начиная с юбилея 3 марта), наверняка обращали внимание на экспо­зицию Музея Зеленограда, выставленную в фойе первого эта­жа и посвященную 60-летию нашего округа.

На нескольких модернистских стендах рас­положились предметы и доку­менты, принадлежавшие проектировщикам, первостроителям Зеленограда, есть стенд, посвя­щенный природе. Конечно, не обошлось и без электроники. А завершает небольшую, но по­знавательную выставку «Лента времени» с указанием основных дат жизни Зеленограда.

Музей Зеленограда начал проводить экскурсии по экспо­зиции.

Первыми экскурсантами стали ученики 3а класса школы №854. Шумная стайка ребяти­шек с интересом рассматрива­ла непривыч­ные предметы, и отвечая на вопросы экс­курсовода На­тальи, надо сказать, продемонстриро­вала неплохое знание истории города.

— Как часто планируется проведение таких экскурсий?

— Со школьниками мы гото­вы проводить их хоть каждый день, — рассказала Наталья, — главное, чтобы они сами собра­лись. А для взрослых пока запла­нировано четыре экскурсии на выходных, а затем — посмотрим по востребованности.