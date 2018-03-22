Ещё
КЦ «Зеленоград» представил музейную экспозицию, посвященную 60-летию города
Далее:
Читайте также:
Ещё

КЦ «Зеленоград» представил музейную экспозицию, посвященную 60-летию города 

Префектура Зеленоградского административного округа 4 часа назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
Те, кто бывал в КЦ «Зелено­град» в последние дни (начиная с юбилея 3 марта), наверняка обращали внимание на экспо­зицию Музея Зеленограда, выставленную в фойе первого эта­жа и посвященную 60-летию нашего округа.
На нескольких модернистских стендах рас­положились предметы и доку­менты, принадлежавшие проектировщикам, первостроителям Зеленограда, есть стенд, посвя­щенный природе. Конечно, не обошлось и без электроники. А завершает небольшую, но по­знавательную выставку «Лента времени» с указанием основных дат жизни Зеленограда.
Музей Зеленограда начал проводить экскурсии по экспо­зиции.
Первыми экскурсантами стали ученики 3а класса школы №854. Шумная стайка ребяти­шек с интересом рассматрива­ла непривыч­ные предметы, и отвечая на вопросы экс­курсовода На­тальи, надо сказать, продемонстриро­вала неплохое знание истории города.
— Как часто планируется проведение таких экскурсий?
— Со школьниками мы гото­вы проводить их хоть каждый день, — рассказала Наталья, — главное, чтобы они сами собра­лись. А для взрослых пока запла­нировано четыре экскурсии на выходных, а затем — посмотрим по востребованности.
Префектура Зеленоградского административного округа: последние новости
К гражданам, пожелавшим голосовать на дому, пришли члены избирательной комиссии В Силино наградили победителей конкурса «Зеленоград – город мечты» Жители Зеленограда, изъявившие желание проголосовать на дому, получили такую возможность
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Самые высокооплачиваемые советские режиссеры
Этот саундтрек признали национальным достоянием США
9 интересных фильмов про инопланетное вторжение4
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца16
Видео
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение