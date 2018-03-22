Нужна работа с гибким графиком? Вам в «Перекресток»!

Работать рядом с домом по гибкому графику, а сэкономленное время тратить на уход за ребенком, общение с семьей, учебу или встречу с друзьями. Утопия, скажете вы? Перекресток, ответим мы вам! Надежда Брискина, руководитель управления по подбору, оценке и развитию HR бренда и Юлия Смирнова , менеджер направления по развитию HR-бренда департамента по работе с персоналом рассказали порталу HR-tv.ru о том, как происходил набор сотрудников на короткие смены в новых магазинах.

Проект претендует на бизнес-премию WOW!HR в номинации Action!

Суть проекта

Видеоролик был создан в поддержку запуска пилота стратегического проекта для торговой сети — проекта по планированию системы автоматического планирования рабочего времени. Ролик — часть PR-кампании для привлечения трафика кандидатов на короткие смены.

В сюжете обычные женщины — мамы, наши сотрудники, которым важно успевать работать и уделять время семье и детям. Они молоды и энергичны, им важно реализоваться, быть частью большого коллектива и при этом быть счастливой и внимательной мамой. Мамой, которая рядом. Ролик о том, что совмещать работу и воспитание детей — это просто.

Эффективность

Ролик транслировался в магазинах — участниках пилота. Самым просматриваемым местом по обратной связи от покупателей является касса. Именно туда и были помещены плазменные панели. Количество привлеченных соискателей в этих магазинах через «рекламу и видео» внушительно возросло. Вследствие чего выросла и конверсия принятых сотрудников в рамках проекта. Отдельно стоит отметить, что и покупатели положительно отнеслись к такой открытой и честной рекламе.

Как возникла потребность

На этапе старта пилота, привлечение соискателей осуществлялось стандартными и простыми инструментами: размещение плакатов в магазине, реклама на остановках в районе и работных сайтах, аудио реклама в магазинах-участниках. Количество привлеченных соискателей не оправдывало наших ожиданий, было решено подключить новый канал — видео в магазинах. Проект рассчитан на тех, кому важна гибкость графика и возможность работать неполный день. Согласно проведенному в компании исследованию, самыми лояльными соискателями для нас являются женщины 35+ с детьми. Поэтому героями видео стали мамочки и их дети.

Ход проекта

Подготовка проходила стремительно. От идеи до запуска прошло около месяца. В своей кадровой рекламе, плакатах и видео мы не используем наемных актеров — только наши сотрудники. Это наша философия. Тут задачка по отбору желающих была сложнее, чем обычно. Нам нужны были еще и дети. Мы организовали небольшой видеокастинг, где попросили мам и их детишек снять короткое видео о том, кем работает их мама, рассказать, как дети видят рабочий день своей мамы.

Мы выбрали самый красивый, большой пилотный магазин на Миклухо-Маклая. Он же и самый проходимый в проекте. Видео снимали, как говорится, без отрыва от работы. Надо сказать, покупатели нисколько не смущались камер.

Не сразу удалось записать монологи детей. К ним нужен особый подход. Важно было разговорить, раскрепостить маленьких героев. Создать для них комфортную обстановку и научить не замечать камер. Самое главное было получить настоящие и неподдельные эмоции и мысли.

Первая реакция

Реакция самая положительная. Сотрудники привыкли к разным активностям, и с большой охотой принимают участие в подобных проектах. Тем более, есть возможность стать лицом своей компании. Покупатели с большим интересом следили за съемками, останавливались. Старались попасть в кадр. Часто, просматривая видео на кассе, делились с кассирами впечатлениями. Многих удивляло, что они узнавали кассиров.

В процессе кастинга мы узнали, что у нас в компании трудится мама настоящей звезды федерального канала ТНТ. На счету шестилетнего мальчика уже немало значимых ролей.

Результаты

Выросло количество привлеченных рекламой в магазине людей. Когда проект стартовал, к нам пришло 7 потенциальных кандидатов на должность кассира с гибким графиком. После запуска ролика количество стало расти и к концу пилота, в декабре, достигло 273 человека в месяц. Всего за время пилота ролик помог привлечь больше 700 человек, из которых 100 стали частью команды этих 20-ти пилотных магазинов.

Бесспорно, мы решили поставленную перед нами задачу. Убедились в эффективности нового канала привлечения — видео в магазине. Пополнили список талантливых сотрудников и раскрыли несколько перспективных. Это не просто история о том, как мы запускали пилот WFM. Это история о простых сотрудниках, совмещающих работу и непростую роль мамы. А ведь женщина с ребенком — это не единственная категория населения, нуждающаяся в работе с гибким графиком, и находящая ее в «Перекрестке». В торговой сети трудится немало студентов, активных пенсионеров и т.д.

Перекресток презентует свой проект на конференции WOW!HR2018, которая пройдет 26 марта 2018 года.

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