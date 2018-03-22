После ожога пищевода у оренбургского кафе отсудили компенсацию

Накануне в Ленинском суде Оренбурга рассмотрели иск жителя города Москвы к оренбургскому кафе, где он получил ожог при употреблении напитка.

Установлено, что в ноябре 2017 года гость заказал в пабе областного центра кружку фирменного пива. Сделав несколько глотков, он получил ожог органов пищеварительной системы. Из бара его доставили в больницу. После лечения потерпевший вынужден придерживаться определенной диеты.

Связь между травмой гостя заведения и употреблением напитка была установлена экспертизой.

Решением суда с ответчика в пользу пострадавшего взыскана компенсация морального вреда в размере 20 тыс. рублей, а также утраченный за недельное пребывание в больнице заработок.