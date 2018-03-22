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После ожога пищевода у оренбургского кафе отсудили компенсацию
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После ожога пищевода у оренбургского кафе отсудили компенсацию 

ProOren 4 часа назад
Фото: ProOren
Накануне в Ленинском суде Оренбурга рассмотрели иск жителя города Москвы к оренбургскому кафе, где он получил ожог при употреблении напитка.
Установлено, что в ноябре 2017 года гость заказал в пабе областного центра кружку фирменного пива. Сделав несколько глотков, он получил ожог органов пищеварительной системы. Из бара его доставили в больницу. После лечения потерпевший вынужден придерживаться определенной диеты.
Связь между травмой гостя заведения и употреблением напитка была установлена экспертизой.
Решением суда с ответчика в пользу пострадавшего взыскана компенсация морального вреда в размере 20 тыс. рублей, а также утраченный за недельное пребывание в больнице заработок.
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