Встреча главы управы Обручевского района с жителями состоялась 21 марта 

Собравшиеся заслушали доклады ответственных лиц, обсудили актуальные вопросы повестки.
21 марта в 19 часов на встречу с представителями районной администрации пришли жители Обручевского района. Мероприятие прошло по адресу: улица Новаторов, дом 4, корпус 8 (актовый зал управы Обручевского района). Глава управы Обручевского района Вячеслав Владимирович Хизирьянов встретился с жителями района. На повестке дня стояли вопросы: 1. Об организации летнего отдыха детей и подростков района. 2. О работе районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 3. Разное. Встреча прошла в конструктивной, рабочей атмосфере.