В Самаре временно закрыли бункер Сталина 

В Самаре решили привести в порядок одно из самых легендарных и загадочных мест в городе — бункер Сталина. Об этом сообщили в ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».
— Музей закрыли 19 марта. В течение двух недель здесь проведут ремонтные работы, — рассказал собеседник 63.ru.
Бункер Сталина — это обиходное название оборонительного сооружения, которое в Куйбышеве построили для ставки Верховного главнокомандующего СССР в 1942 году.
Объект рассекретили только в 1990 году. Затем здесь организовали музей гражданской обороны, посетить который можно только в составе организованной группы с обязательной экскурсией. Мы побывали на одной из них и сняли видео.
Тайны бункера Сталина
Бункер построили на глубине 37 м под зданием Куйбышевского областного комитета Коммунистической партии. Сейчас в этом доме расположен один из корпусов института культуры и искусств.
Бункер в разрезе