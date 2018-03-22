В Самаре временно закрыли бункер Сталина

В Самаре решили привести в порядок одно из самых легендарных и загадочных мест в городе — бункер Сталина. Об этом сообщили в ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

— Музей закрыли 19 марта. В течение двух недель здесь проведут ремонтные работы, — рассказал собеседник 63.ru.

Бункер Сталина — это обиходное название оборонительного сооружения, которое в Куйбышеве построили для ставки Верховного главнокомандующего СССР в 1942 году.

Объект рассекретили только в 1990 году. Затем здесь организовали музей гражданской обороны, посетить который можно только в составе организованной группы с обязательной экскурсией. Мы побывали на одной из них и сняли видео.

Тайны бункера Сталина

Бункер построили на глубине 37 м под зданием Куйбышевского областного комитета Коммунистической партии . Сейчас в этом доме расположен один из корпусов института культуры и искусств.

Бункер в разрезе