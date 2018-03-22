Попил пива: москвич отсудил у оренбургского паба деньги за ожог пищевода

Ленинский районный суд Оренбурга взыскал в пользу жителя Москвы с оренбургского паба 20 тысяч рублей и утраченный за недельное пребывание в больнице заработок.

Истец после посещения заведения общепита получил телесные повреждения, врачи поставили ему сложный диагноз, сообщает пресс-служба облпрокуратуры. Теперь ему приходится соблюдать ограничения в еде и питье.

Напомним, москвич ранее обратился в суд для взыскания компенсации морального вреда и возмещения ущерба, причиненного здоровью после посещения заведения общепита. Осенью 2017 года житель столицы вместе с семьей гостил у родственников в Оренбурге. Во время прогулки на улице Советской он зашел в паб и заказал фирменное пиво. Уже после первого глотка напитка ему стало нехорошо, в итоге он оказался в больнице с ожогом пищевода.