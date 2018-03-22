Исаакиевский собор ищет волонтеров для слабовидящих посетителей музея

Исаакиевский собор приглашает к сотрудничеству волонтеров, которые могли бы оказать помощь слабовидящим людям при посещении музея.

Напомним, в Исаакиевском соборе и в храме Спаса на Крови открыты маршруты для незрячих и слабовидящих людей. Они разрабатывались совместно со специалистами Городской библиотеки для слепых и слабовидящих людей.

Особенность этих маршрутов в том, что посещать памятники слабовидящим людям совершенно не обязательно со специализированной экскурсионной группой. Есть аудиогид, который «ведет» человека от точки к точке. Но проблема в другом — иногда незрячим людям нужен сопровождающий, чтобы, к примеру, встретил у станции метро или на остановке общественного транспорта, довел до музея, сопроводил в музее.

Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» и Библиотека для слепых и слабовидящих подписали договор о создании волонтерской службы «Подари надежду» — библиотека займется общей подготовкой волонтеров, ведь необходимо знать, как вести себя со слабовидящим человеком, особенности восприятия мира незрячих и т.д., а музей расскажет подробно о собственно маршрутах, разработанных для таких людей.

Чтобы стать потенциальным волонтером, надо позвонить заведующему сектором по работе с маломобильными посетителями Анатолию Стефановичу Шарию — 570-19-12.