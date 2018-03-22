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Селин Дион отменила концерты из-за проблем со здоровьем
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Селин Дион отменила концерты из-за проблем со здоровьем 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Певица Селин Дион отменила серию концертов в Лас-Вегасе из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщается в ее фейсбуке.
Речь идет о выступлениях, запланированных с 27 марта по 18 апреля.
Как оказалось, в последние год-полтора Дион страдала от проблем со средним ухом, из-за которых ей было крайне трудно петь. Лечение заключалось в использовании различных ушных капель, но недавно лекарства перестали помогать. Поэтому было принято решение прибегнуть к «минимально инвазивной хирургической процедуре».
Дион принесла извинения своим зрителям из-за отмены шоу. Концерты должны возобновиться с 22 мая.
Ранее сообщалось, что один из основателей рок-группы The Who Роджер Долтри оглох от концертов.
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