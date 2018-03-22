Библиотека № 171 продолжает цикл мероприятий нового проекта «Читаем вместе при свечах»

Уже восемь лет подряд по инициативе организации LitWorld в поддержку движения за грамотность проводится Всемирный день чтения вслух. Библиотека № 171 в марте традиционно присоединяется к этой акции.

В этом году акция была проведена в рамках проекта библиотеки «Читаем вместе при свечах». Выбор постоянных посетителей библиотеки выпал на любимые сказки. Ребята не только читали вслух любимые произведения, но и показывали прекрасные народные произведения — играли кукольные спектакли, собранные в цикл «сказки славянских народов».

Справка: ежегодно День чтения вслух отмечается во многих странах мира и с каждым годом собирает все больше любителей чтения. Его лозунг «Чтение — это движение вперед!»

Конечно, все — и дети, и взрослые читают. Но мало кто знает, что чтение вслух намного полезнее, чем чтение «про себя». Некоторым людям сложно подобрать нужные, подходящие к ситуации слова, наиболее чётко выражающие чувства и мысли. Чтение вслух способствует увеличению словарного запаса, выработке дикции, развитию памяти и повышению грамотности человека. А также совершенствует интонацию речи, её яркость и эмоциональную окраску, что позволяет легче и точнее выражать мысли, избавляя от слов-паразитов и иных речевых недостатков. Чтение вслух позволяет непрерывно совершенствовать память и речь и навсегда останется одним из полезнейших занятий, позволяющих организовать свободное время и провести его с удовольствием.