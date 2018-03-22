Ещё
Снимают реалити — шоу в Петрозаводске.
Далее:
Читайте также:
Ещё

Снимают реалити — шоу в Петрозаводске. 

Карельские вести 3 часа назад
Фото: Петрозаводск говорит
.
Один из местных жителей Петрозаводска, зайдя в одно из кафе города стал не вольным свидетелем съемок реалити — шоу. После этого он сразу сделал пост в своём инстаграм, с видео которое успел сделать в кафе. На видео кассиру преподнесли шикарный букет цветов.
После этого, мужчина понял, что он стал свидетелем съемок финального эпизода шоу «Секретный миллионер» канала «Пятница». Задумка шоу состоит в том, что очень богатый человек, едет по России в любой город и там пытается смешаться с толпой и прожить жизнь обычного человека.
Ждем выпуск из Петрозаводска на канале «Пятница».
Карельские вести: последние новости
Пугачёва серьезно больна? Космос и Луна — новые имена детей Нашли подростка.
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Самые высокооплачиваемые советские режиссеры
Этот саундтрек признали национальным достоянием США
9 интересных фильмов про инопланетное вторжение4
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца16
Видео
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение