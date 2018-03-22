Снимают реалити — шоу в Петрозаводске.

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Один из местных жителей Петрозаводска, зайдя в одно из кафе города стал не вольным свидетелем съемок реалити — шоу. После этого он сразу сделал пост в своём инстаграм, с видео которое успел сделать в кафе. На видео кассиру преподнесли шикарный букет цветов.

После этого, мужчина понял, что он стал свидетелем съемок финального эпизода шоу «Секретный миллионер» канала «Пятница». Задумка шоу состоит в том, что очень богатый человек, едет по России в любой город и там пытается смешаться с толпой и прожить жизнь обычного человека.

Ждем выпуск из Петрозаводска на канале «Пятница».