Мультфильм «Кролик Питер»: Похабная «сказка» с анальным уклоном

Отравление газом британского шпиона Скрипаля обсуждает весь мир. Западные политики наперебой обвиняют Россию в диверсии. Все будто сошли с ума. Тем временем Британия при помощи наших кинопрокатчиков осуществила идеологическую диверсию — и все об этом молчат. Сегодня, накануне школьных каникул, на широкий экран выходит полнометражный британский мультфильм «Кролик Питер». Его покажут во всех кинотеатрах России. И это всё равно что распылить газ в каждом из них.

Картинка мультфильма великолепна: живые актеры соседствуют с максимально приближенными к реальности анимированными персонажами. Казалось бы — спешите в кинотеатр всей семьей и наслаждайтесь волшебной атмосферой. Ведь лента заявлена как экранизация сказки писательницы Беатрис Поттер — классика, оставившего этот мир аж в 1943 году. Поттер отказала в экранизации своих сочинений самому Уолту Диснею — так она тряслась над выдуманными ею персонажами во главе с Кроликом Питером. Знала бы, во что их превратят англичане образца XXI века!

Все заявления о том, что перед нами экранизация, — наглая ложь. От оригинала осталось только начало сюжетной канвы — маленький кролик отправился воровать овощи из садика фермера МакГрэгора, а тот его чуть не поймал. Дальше — 90 минут сплошного непотребства.

Лента проникнута шутками на уровне тестикул (буквально), а сочиненная любовная линия — к счастью, гетеросексуальная — является фоном для проявления агрессивных моделей общественного поведения. Так, несчастного МакГрэгора создатели мультфильма с возрастным ограничением «6+» укокошили с помощью инфаркта. И не забывают объяснить почему: всему виной многие годы неправильного питания! Оно бы все верно. Но как это показано — старик физиологически отвратно поглощает стейки, гамбургеры, пироги. И даже на кладбище животно жрет хот-дог у могилы.

Но перед тем как труп МакГрэгора увезет машина с мигалками (повторимся, мы ведем речь о детском мультике), кролик должен вдоволь поглумиться над лохом-мясоедом. Каким же наилучшим образом выразить на экране преимущества вегетарианской диеты? На этом месте закройте глаза своим детям.

Кролик Питер по мысли британских мультипликаторов, является духовным наследником — а, может, и предтечей, если отталкиваться от хронологии — оборотней в погонах, которые пытали задержанного путем засовывания тому в анус бутылки из-под шампанского. Эта история несколько лет назад облетела всю нашу страну и стала нарицательной.

И вот Кролик Питер видит, что у опустившегося на колени старика сползли коротковатые штаны, обнажив углубление, разделяющие филейные части несчастного. Простите, даже не верится, что об этом приходится писать в рецензии на фильм, предназначенный для семейной аудитории. Но факт остается фактом. «Засуну туда морковь! Войдет как влитая!» — восклицает «потешный меховой проказник». Видимо, у сумасшедших прокатчиков, закупивших такое «кино» для показа в дни школьных каникул, а вместе с ними и у чиновников Минкульта , выдавших ему прокатное удостоверение, нет своих детей — иначе объяснить их поступок просто невозможно.

На этом можно было бы описание английской «сказки» и окончить. И привлечь внимание компетентных органов — было бы хорошо, если бы они поинтересовались у ответственных лиц, как такое в принципе могло попасть в отечественный прокат. Но дальнейший просмотр позволяет обнаружить, что в детском мультфильме полно и других шокирующих эпизодов.

Молодой мистер МакГрэгор, унаследовавший дом с вожделенным для кроликов огородом, служит в отделе игрушек знаменитого лондонского универмага, рекламой которого фильм, собственно, и является. Неуспех в продвижении по карьерной лестнице и необходимость отправиться в деревню отравляют лондонцу жизнь. Но на месте он встречается с художницей Беа (отсылка к имени писательницы Поттер, хотя та наверняка не оценила бы любезности киношников и предпочла ей встречу в суде). Беа не любит мясо, любит кроликов и вообще птичек и рыбок. Ее картины люди не могут «оценить, полюбить и даже просто смотреть на них» — молодой МакГрэгор, например, путает нарисованную старушку в шляпе с горным хребтом. В общем, соплежуйной любовью к животным («Звери имеют право жить везде, это их планета!»), здоровым образом жизни и околохудожественной мазней Беа — и про это прямо говорится — «сублимирует отсутствие общения с людьми».

Кролики и молодой человек конкурируют за любовь этой романтической ЗОЖницы. В ход идут электричество, взрывчатка, а еще стараниями зверьков МакГрэгор едва не погибает от анафилактического шока. Горе-творцам этого кино уже пришлось объясняться, что никто и не пытался смеяться над погибшими от аллергии в реальной жизни.

Но верится в это с трудом. Защитники всего этого мультипликационного паскудства апеллируют к чувству юмора зрителей. Дескать, только так до них дойдут физиологические шутки типа «Я иногда смотрю на пуговицы, а это твои соски» и про то, что «Не нужно есть желтый, а особенно коричневый снег».

Сетевые поклонники западной культуры, искусства и прочего уже проталкивают тошнотворного «Кролика Питера» в информационном поле. И устраивают обструкцию тем, кто «вата» и «не в состоянии понять». Что ж, проявим такое желанное для них чувство юмора и ответим репликой из самого «детского» мультика: «Прости, что терся задницей о твою расческу».

интернет-журнал «Интересант»