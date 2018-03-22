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25 марта состоится детская экскурсия по усадьбе Воронцово
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25 марта состоится детская экскурсия по усадьбе Воронцово 

Обручевский меридиан 3 часа назад
Фото: Обручевский меридиан
Вероника Телецкая-Яснопольская в своей авторской программе расскажет о русской усадьбе.
В интересной игровой форме ребята узнают о жизни и быте русских усадеб, о воспитании юных дворян. Приглашаются дети, начиная с 5 класса. Время: с 13:00 до 14:00. Место проведения: парк «Усадьба Воронцово», встреча в 13:00 у центральных ворот. Участие бесплатное. Важно: необходима предварительная запись, поскольку количество мест ограничено. Запись производится в будние дни с 10:00 до 17:00 по телефону: +7 495 580-26-78.
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