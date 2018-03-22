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В Воронеже Томас Андерс выступал босиком из-за потерянного багажа
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В Воронеже Томас Андерс выступал босиком из-за потерянного багажа 

Ревизор.ru 4 часа назад
Фото: Ревизор.ru
Томас появился из-за кулис в неформальной белой рубашке, небрежно повязанном шарфе, джинсах и… уггах. Кругом в России зима, за неделю он проехал с «весенним» туром через заснеженные Челябинск, Уфу, Оренбург, Екатеринбург, Тюмень, Новосибирск, Красноярск и на тебе — даже южный Воронеж тоже встретил снегом. Но причина была не только в этом.
— Может, вам мое одеяние покажется странным. Но это лучшие «шузы» для русской зимы, пусть я и чувствую себя немного «гризли», — балагурил Андерс. — При перелете «заблудился» наш багаж, так-то мы обычно в " Армани " и «Гуччи».
Правда, артист очень быстро «согрелся» жарким приемом воронежцев и скинул сапоги, оставшись на сцене босиком, а потом разув и своего гитариста под хохот зрителей. Так артист и провел весь концерт. Гитарист, к слову, через пару песен вернулся на сцену в ботинках — «Замерз!», тут же отреагировали на трибуне.
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