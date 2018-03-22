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Вышел новый трейлер мультфильма «Монстры на каникулах 3: Море зовёт»
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Вышел новый трейлер мультфильма «Монстры на каникулах 3: Море зовёт» 

Киноафиша 3 часа назад
Фото: Киноафиша
Disney выпустила второй трейлер анимационного приключения «Монстры на каникулах 3: Море зовёт».
Мэвис решает, что ее папе пора взять отпуск и устраивает ему сюрприз — семья отправляется в захватывающее путешествие на круизном лайнере. На корабле происходит судьбоносная встреча, и Дракула влюбляется в прекрасного капитана Эрику. Он не подозревает, что все монстры находятся в большой опасности, ведь Эрика — прямой потомок охотника на вампиров Ван Хельсинга.
Триквел «Монстров на каникулах» снял Генндий Тартаковский, режиссер предыдущих частей. К озвучиванию героев вернулся звездный каст во главе с Адамом Мэндлером, Селеной Гомес и Энди Сэмбергом.
«Монстры на каникулах 3: Море зовёт» в прокате с 12 июля 2018 года.
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