Джазовый фестиваль пройдёт в Новокузнецке в апреле

Фестиваль «Джаз у старой крепости» пройдёт в Новокузнецке с 11 по 13 апреля, сообщает «ВашГород.ру». В нём примут участие исполнители из России и других стран.

Ожидаются выступления певицы Марджори Барнс из США, джазмена Ваагна Айрапетяна из Армении, квартера Каспара фон Вайка из Нидерландов, барабанщика Егора Крюковских из России и многих других артистов.

Ранее «Аргументы неделi» сообщали, что гала-концерт сочинского Зимнего международного фестиваля искусств пройдёт в Москве в воскресенье, 25 марта.