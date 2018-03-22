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Джазовый фестиваль пройдёт в Новокузнецке в апреле
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Джазовый фестиваль пройдёт в Новокузнецке в апреле 

RT на русском 3 часа назад
Фестиваль «Джаз у старой крепости» пройдёт в Новокузнецке с 11 по 13 апреля, сообщает «ВашГород.ру». В нём примут участие исполнители из России и других стран.
Ожидаются выступления певицы Марджори Барнс из США, джазмена Ваагна Айрапетяна из Армении, квартера Каспара фон Вайка из Нидерландов, барабанщика Егора Крюковских из России и многих других артистов.
Ранее «Аргументы неделi» сообщали, что гала-концерт сочинского Зимнего международного фестиваля искусств пройдёт в Москве в воскресенье, 25 марта.
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