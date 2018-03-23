Лекцию о комиксах проведут во Франкотеке

Жителей района приглашают на лекцию «История комиксов в России: о Данииле Хармсе и Тинтине» 24 марта сотрудники культурного центра «Франкотека».

Ведущим станет художник и иллюстратор Гийом Шевалье. Он расскажет участникам о становлении комиксов как отдельной культуры во Франции и Бельгии. Помимо этого, ответит на вопрос, почему он до сих пор не получил должной популярности в России.

Кроме того, всем расскажут о судьбе восприятия комиксов в Советском Союзе. Каждый посетитель сможет узнать, чем отличается американская культура комиксов от франкофонной.

Вход для всех посетителей будет бесплатным. Начало лекции запланировано на 14:30.

Мероприятие будет проходить на двух языках: на русском и французском.