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Лекцию о комиксах проведут во Франкотеке
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Лекцию о комиксах проведут во Франкотеке 

Управа Таганского района города Москвы 47 минут назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
Жителей района приглашают на лекцию «История комиксов в России: о Данииле Хармсе и Тинтине» 24 марта сотрудники культурного центра «Франкотека».
Ведущим станет художник и иллюстратор Гийом Шевалье. Он расскажет участникам о становлении комиксов как отдельной культуры во Франции и Бельгии. Помимо этого, ответит на вопрос, почему он до сих пор не получил должной популярности в России.
Кроме того, всем расскажут о судьбе восприятия комиксов в Советском Союзе. Каждый посетитель сможет узнать, чем отличается американская культура комиксов от франкофонной.
Вход для всех посетителей будет бесплатным. Начало лекции запланировано на 14:30.
Мероприятие будет проходить на двух языках: на русском и французском.
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